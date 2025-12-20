Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Sabato 20 Dicembre
Meteo domani 21 dicembre: molte nuvole in transito e locali piogge sull’Italia, ecco dove

di Francesco Cibelli

Previsioni meteo in Italia per domani 21 dicembre 2025: correnti umide raggiungono il Mediterraneo centrale portando molte nuvole e locali piogge su queste regioni

Previsioni meteo in Italia per domani 21 dicembre 2025

Situazione sinottica europea

Vasta struttura depressionaria che dall’Atlantico raggiunge l’Europa occidentale con un minimo di pressione al suolo intorno a 1000 hPa sulla Francia. Questa porta correnti umide anche sul Mediterraneo centrale con nuvole e qualche pioggia. Campo di alta pressione tra Scandinavia ed Europa orientale con valori massimi al suolo fino a 1025 hPa. Anticiclone delle Azzorre nella sua sede naturale con massimi intorno a 1030 hPa.

Previsioni meteo per domani, 21 dicembre

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con tempo per lo più asciutto, salvo deboli fenomeni sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio piogge sparse al Nord-Ovest con neve oltre i 1200-1400 metri sulle Alpi, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Tra la serata e la notte poche variazioni con fenomeni in estensione sui settori di Nord-Ovest e neve fino a 900-1100 metri. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con molte nuvole in transito. Nel pomeriggio poche variazioni con nuvolosità irregolare e tempo asciutto ovunque. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con molte nuvole ovunque. Temperature minime in lieve calo e massime senza variazioni. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole in transito su tutte le regioni con piogge sparse su Sardegna e Sicilia, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni sulle Isole Maggiori, più asciutto altrove con cieli nuvolosi. Poche variazioni in serata e nottata con piogge sparse su Sicilia e Calabria, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in calo e massime in leggero rialzo. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.

Francesco Cibelli

Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.

