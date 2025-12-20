Meteo domani 21 dicembre: molte nuvole in transito e locali piogge sull’Italia, ecco dove

Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole in transito su tutte le regioni con piogge sparse su Sardegna e Sicilia, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni sulle Isole Maggiori, più asciutto altrove con cieli nuvolosi. Poche variazioni in serata e nottata con piogge sparse su Sicilia e Calabria, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in calo e massime in leggero rialzo. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.