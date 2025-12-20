Meteo domani 21 dicembre: molte nuvole in transito e locali piogge sull’Italia, ecco dove

Situazione sinottica europea
Vasta struttura depressionaria che dall’Atlantico raggiunge l’Europa occidentale con un minimo di pressione al suolo intorno a 1000 hPa sulla Francia. Questa porta correnti umide anche sul Mediterraneo centrale con nuvole e qualche pioggia. Campo di alta pressione tra Scandinavia ed Europa orientale con valori massimi al suolo fino a 1025 hPa. Anticiclone delle Azzorre nella sua sede naturale con massimi intorno a 1030 hPa.
Previsioni meteo per domani, 21 dicembre
Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con tempo per lo più asciutto, salvo deboli fenomeni sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio piogge sparse al Nord-Ovest con neve oltre i 1200-1400 metri sulle Alpi, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Tra la serata e la notte poche variazioni con fenomeni in estensione sui settori di Nord-Ovest e neve fino a 900-1100 metri. Temperature minime e massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 21 dicembre
Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con molte nuvole in transito. Nel pomeriggio poche variazioni con nuvolosità irregolare e tempo asciutto ovunque. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con molte nuvole ovunque. Temperature minime in lieve calo e massime senza variazioni. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 21 dicembre
Al Sud e sulle Isole: Al mattino molte nuvole in transito su tutte le regioni con piogge sparse su Sardegna e Sicilia, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni sulle Isole Maggiori, più asciutto altrove con cieli nuvolosi. Poche variazioni in serata e nottata con piogge sparse su Sicilia e Calabria, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in calo e massime in leggero rialzo. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.
Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!
Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.
Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.