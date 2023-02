Meteo – Allerta neve nelle prossime ore: in arrivo anche abbondante, il comunicato della Protezione Civile

Condizioni meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Primavera meteorologica che sta per avviarsi con una parentesi di maltempo pienamente invernale in Italia: osservando l’ultimo scatto satellitare è possibile osservare un sistema depressionario a ridosso delle Isole Baleari: l’ultimo giorno di Febbraio sarà in compagnia di piogge e nevicate: l’affondo di matrice artico-continentale ha permesso il ritorno di precipitazioni diffuse e nevicate a bassa quota. Vediamo di seguito le previsioni per le prossime ore.

Previsioni meteo per oggi 28 Febbraio

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 28 Febbraio: Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutti i settori ma con deboli fenomeni solo su Piemonte, Liguria e Appennino settentrionale. Al pomeriggio deboli precipitazioni su Alpi orientali e Romagna, più asciutto con molte nuvole altrove. In serata fenomeni su Emilia Romagna, Liguria e Alpi occidentali, più asciutto ma con cieli nuvolosi altrove. Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni, locali piogge su Marche, Abruzzo e basso Lazio. Al pomeriggio tempo in peggioramento con piogge e acquazzoni diffusi, neve oltre i 1000-1300 metri. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e temporali sparsi su tutte le regioni, localmente anche intensi. Neve in Appennino oltre i 1000-1200 metri. Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge sparse su Campania e Isole Maggiori, più asciutto ma con nuvolosità irregolare altrove. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi, anche a carattere di temporale sulla Sicilia, più asciutto su Puglia e Calabria. In serata piogge sparse soprattutto su regioni Peninsulari e Sicilia, più asciutto sulla Sardegna. Neve oltre i 1400-1600 metri.

Maltmpo e neve in arrivo.

Tendenza meteo – La Primavera meteorologica si avvierà con un campo d’alta pressione alle alte latitudini europee, tra Islanda, Isole Britanniche e Scandinavia. In questo frangente un minimo di pressione si sposterà verso il bacino Mediterraneo centrale, portando un peggioramento delle condizioni meteo specie al centro-sud. Con l’arrivo del mese di Marzo, il centro di bassa pressione si sposterà dalle Isole Baleari verso est tornando ad interessare in maniera più consistente la nostra penisola. Nelle prosssime ore avremo neve grazie alla risalita di correnti umide dai quadranti meridionali: forti nevicate attese sull’Appennino centrale tra Lazio, Abruzzo e Marche, ma anche su quello settentrionale. Nelle prossime 48 ore sono attese cumulate fino a 50 centimetri sul Parco Nazionale del Gran Sasso, PNALM e monti Sibillini (con punte fino a 70-80 centimetri). Neve moderata tra Toscana ed Emilia Romagna, con cumulate massime di 20-40 centimetri.

