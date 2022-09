METEO – ALLUVIONE LAMPO e situazione DRAMMATICA a Cantiano, nelle Marche: ESONDATO il Burano a San Bartolomeo, ALLAGATE abitazioni e terreni [VIDEO]

Forte maltempo in Italia

Un corridoio di correnti umide si è aperto nel Mediterraneo centrale nella giornata odierna, innescato dall’abbassamento di un cavo perturbato di natura atlantica, responsabile pertanto del ritorno del maltempo. Piogge e temporali, localmente anche intensi e a carattere di nubifragio e particolarmente insistenti stanno colpendo e hanno colpito diverse aree del centro-nord, con temperature in calo al passaggio dei fenomeni. Altrove, in Italia, il clima rimane tardo-estivo.

Allagamenti, disagi e frane in Umbria

Sistemi temporaleschi particolarmente violenti hanno interessato nel corso di questo pomeriggio alcuni dei settori centrali e in particolare la Toscana, l’Umbria e le Marche, con locali nubifragi e precipitazioni insistenti. In Umbria si sono registrati disagi, allagamenti e frane a causa delle intense precipitazioni, ma la situazione più critica si registra, come vedremo nel presente editoriale, nell’interno marchigiano, proprio al confine con l’Umbria.

Alluvione lampo a Cantiano, esondati due torrenti: situazione drammatica

Un sistema temporalesco autorigenerante stazionario sta colpendo da alcune ore diverse aree nell’interno marchigiano, al confine con l’Umbria, con elevatissimi cumulati, specie se relazionati al tempo in cui sono caduti. Stando a quanto si apprende dal sito “cronacaeugubina.it” la situazione appare drammatica in particolare a Cantiano, provincia di Pesaro-Urbino, dove sono esondati due torrenti locali. Molte zone appaiono sott’acqua e la stazione meteorologica, riportante l’ultima rilevazione alle 20, segna un accumulo di ben 312,4mm, l’accumulo di circa 6 mesi caduto in poco più di 4 ore. Ma il dato più impressionante è quello fornito dal rain rate, ovvero il tasso piovoso: 685.8mm/h! Ma non è finita qui.

VIDEO – Allagate abitazioni e terreni a San Bartolomeo, esonda il Burano; a Sassoferrato il Sindaco invita la popolazione a restare a casa e chiude le scuole per domani

Video sottostante (tratto dal canale Youtube “World Weather News“) ritrae la situazione a Cantiano. Tuttavia la situazione appare critica anche nelle località circostanti: stando al medesimo sito citato in precedenza, a San Bartolomeo sarebbe esondato il torrente Burano, allagando di fatto abitazioni e terreni, mentre il Sindaco di Sassoferrato, attraverso la pagina Facebook del Comune, annuncia che è stato attivato lo Stato di Emergenza dalla regione Marche, invitando i cittadini a restare nelle abitazioni evitando qualsiasi spostamento. Ha inoltre aggiunto che le scuole resteranno chiuse nel territorio comunale nella giornata di domani venerdì 16 settembre. Al momento non ci sono notizie di vittime e/o feriti, ma la situazione è in continuo divenire e purtroppo alcune immagini non sono confortanti.

