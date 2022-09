METEO – Forte MALTEMPO si è abbattuto nelle scorse ore nell’Umbria, provocando DISAGI, FRANE e ALLAGAMENTI

Maltempo in azione sull’Italia

Dopo diversi giorni di pausa assicurati da un’onda mobile prefrontale di matrice africana che ha protetto l’Italia dalle correnti instabili in questo inizio di settimana, portando peraltro anche un clima tipicamente estivo, specie al centro-sud, le condizioni meteo sono peggiorate nelle ultime ore a causa dell’avanzata di un cavo perturbato di natura atlantica che richiama correnti umide dai quadranti sudoccidentali, principali responsabili della formazione di piogge e temporali localmente anche violenti.

Prossime ore possibili nubifragi

Nel corso delle prossime ore la situazione sicuramente non migliorerà, o meglio, lo farà, ma solo in alcune aree: in altre invece le condizioni meteo tenderanno a peggiorare, con l’arrivo di piogge e temporali localmente anche intensi e a possibile carattere di nubifragio (scopri dove). Le temperature tuttavia non subiranno significative variazioni sul nostro Paese, eccezion fatta per le aree coinvolte dal maltempo, dove maggiore sarà l’intensità dei fenomeni, più marcato sarà il calo termico.

Violento maltempo colpisce l’Umbria

Un violento sistema temporalesco sta interessando fin da questo pomeriggio diverse zone del centro Italia, oltre a quelle nordorientali, tra cui sicuramente la Toscana, l’Umbria e le Marche. I fenomeni localmente appaiono anche intensi e insistenti, con diversi disagi e allagamenti, come accaduto in Umbria, come vedremo nel prossimo paragrafo. Qui, in ogni caso, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, le condizioni meteo tenderanno a migliorare tra la tarda serata odierna e la notte.

Disagi, allagamenti e frane nel perugino e nel ternano

Le condizioni meteo sono apparse perturbate pressoché ovunque nell’Umbria, con piogge e temporali localmente intensi e a carattere di nubifragio sia nel perugino che nel ternano. Stando a quanto si apprende dal sito “ansa.it“, diversi sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco a causa di allagamenti e smottamenti, che hanno interessato principalmente le aree di Città di Castello, Trestina, Gubbio e Gualdo Tadino. Segnalate anche alcuni alberi pericolanti. Fortunatamente, nonostante il quadro talvolta critico, non si registrano vittime e/o feriti direttamente o indirettamente collegati al maltempo.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni