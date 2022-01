METEO – Alta PRESSIONE e GELATE nella NOTTE. Ecco lo scenario per i prossimi GIORNI in ITALIA

Condizioni meteo in Italia

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Ultimi residui di nuvolosità al sud Italia, a causa della seconda perturbazione del mese di gennaio che ha dato adito a nevicate a bassissima quota al centro. L’italia vivrà una seconda parte di settimana decisamente soleggiata, grazie al condizionamento del campo d’alta pressione situato su gran parte del continente europeo. Osservando l’ultima immagine sinottica si denota il vasto anticiclone radicato tra Gran Bretagna e Francia con massimi al suolo fino a 1040 hPa. Non mancheranno tuttavia nelle ore notturne le gelate, grazie al fenomeno dell’inversione termica.

Estese gelate nelle ore notturne, ecco dove

Meteo – Stanotte le temperature sono scese diffusamente sotto lo zero in Italia, grazie all’assenza prevalente di vento: valori particolarmente bassi in Piemonte, fino a -7°C/-9°C nell’Astigiano, ma anche tra Torino e Biella. Temperature minime leggermente più elevate in Pianura Padana, Brianza e sul resto del nord Italia. Si registrano ben -24,6°C a Pian Cansiglio in provincia di Belluno; anche lungo l’Appennino specialmente tra Umbria, Lazio e Abruzzo la colonnina di mercurio è scesa notevolmente: picchi di -17,6°C ai Piani di Pezza (1450 metri) e -16,3°C all’altopiano di Cascina (1015 metri).

Giornate soleggiate fino al termine della settimana

Inverno in stallo fino a data da destinarsi: su tutto lo stivale vivremo ancora condizioni di tempo stabile fino al weekend, con il cuore dell’anticiclone che si sposterà sul nostro territorio. In Italia avremo valori di pressione fino a 1025 hPa, con tempo mite e cieli soleggiati. Solo nella notte tra sabato e domenica si segnala la possibilità di qualche addensamento sulla Pianura Padana (fin sulle zone orientali del piemonte) dove si potrà formare qualche banco di nebbia e di nubi basse tra la Liguria e la Toscana. Attenzione specialmente all’aumento del caldo in quota, come vedremo nell’ultimo paragrafo.

