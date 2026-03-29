Meteo – Alta pressione in arrivo per le festività di Pasqua? La tendenza

Meteo in deciso miglioramento sull’Italia

Situazione meteorologica che subirà un’ulteriore miglioramento sull’Italia, grazie alla definitiva attenuazione del flusso freddo ed aumento del campo barico. Attesa una giornata di domenica stabile da nord a sud, seppur con nubi medio-alte di passaggio al nord, Sardegna e settori tirrenici. Più soleggiato su Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata e Molise. Temperature in decisa ripresa con valori massimi attesi sino a +20°C al nord.

Settimana di Pasqua con nuovo impulso freddo

Alta pressione delle Azzorre che si manterrà defilata sul vicino Atlantico, favorendo la discesa di una nuova saccatura artica sull’Europa centro-meridionale tra martedì e mercoledì. Atteso un nuovo peggioramento di stampo invernale anche sull’Italia, con maltempo su molte regioni, specie al Centro-Sud ed al Nord-Est ed un nuovo calo termico con neve a quote relativamente basse per il periodo.

Peggioramento entro la fine di lunedì 30 marzo

Aria fredda che inizierà ad affluire sull’Italia dalla serata di lunedì 30 marzo, favorendo un peggioramento del tempo su parte del Paese. Fenomeni che tenderanno ad addossarsi in particolare sul medio-alto Adriatico con nevicate sull’Appennino dai 1000-1300 metri e sulle Alpi con quota neve sino a quote collinari sui settori di confine. Peggiora in serata con deboli fenomeni anche su Lazio, Toscana centro-orientale ed Umbria in estensione nottetempo anche al sud. Tra martedì e mercoledì aria fredda che favorirà l’approfondimento di un’area ciclonica sui settori meridionali italiani. Atteso maltempo in particolare al sud, Isole e medio Adriatico con fenomeni diffusi, ventilazione in rinforzo e nevicate fin sotto i 1000 metri tra Marche ed Abruzzo. Più asciutto al nord, ma con clima dal sapore invernale.

Arriva l’alta pressione per le festività di Pasqua

Ultimi aggiornamenti dei centri di calcolo mostrano una possibile espansione di un robusto campo d’alta pressione nel corso del prossimo weekend verso il Mediterraneo centrale. Festività di Pasqua che potrebbe quindi trascorrere con bel tempo su gran parte del Paese, salvo occasionale instabilità diurna all’estremo sud, interessato da una residua circolazione fresca settentrionale. Pasquetta che potrebbe trascorrere stabile da nord a sud, grazie ad un’ulteriore rinforzo del promontorio anticiclonico. Rimanete aggiornati!

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