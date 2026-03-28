Meteo – Inizio Aprile shock con freddo quasi invernale e altre nevicate in arrivo: la tendenza

Tempo sempre più stabile in Italia

Le condizioni meteo risultano via via sempre più stabili e asciutte sulla nostra Penisola, grazie ad un aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo centrale favorito dall’allontanamento della perturbazione che aveva causato maltempo fino alla prima parte di oggi. Tale miglioramento è accompagnato anche dall’avanzamento di schiarite quantomeno parziali. Le temperature, in questo contesto, subiscono mediamente un primo incremento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Prosieguo del Weekend in prevalenza stabile

Nessuna novità è in arrivo per il prosieguo del Weekend, quando la stabilità continuerà a farla da padrona sullo scenario meteorologico del Mediterraneo centrale. Tuttavia, qualche nota di isolato maltempo potrebbe attivarsi su diversi settori del Paese (scopri quali) con qualche fiocco in arrivo sulle Alpi marittime fin sugli 800/900 metri. Le temperature confermeranno un ulteriore aumento rispetto ai valori registrati quest’oggi, con rientro al più nella media di riferimento.

Nuovo peggioramento in vista dal pomeriggio di lunedì

Il tentativo di rimonta da parte dell’Anticiclone azzorriano verrà respinto ad inizio settimana prossima da una saccatura depressionaria di origine polare marittima i cui primi effetti si manifesteranno dal pomeriggio di lunedì 30 marzo attraverso la formazione e lo sviluppo di piogge e possibili temporali principalmente sulle zone interne del centro-sud. Un ulteriore peggioramento, dovuto all’affondo della predetta saccatura sul bacino del Mediterraneo entrale, è atteso da martedì 31, con maltempo in espansione e con nevicate a quote di montagna o, in Abruzzo, di bassa montagna.

Inizio aprile con freddo quasi invernale e neve quantomeno in montagna

I primi giorni di aprile e quindi il prosieguo della prossima settimana si caratterizzerà per essere pertanto freddo, con temperature nuovamente in diminuzione su valori generalmente inferiori alla media di riferimento. Piogge e temporali potranno attivarsi frequentemente sul nostro Paese anche con possibili occasionali grandinate, con neve che potrebbe attestarsi fino a quote di montagna (almeno). Tuttavia, trattandosi ancora di una tendenza, questa è soggetta ancora a qualche cambiamento: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.