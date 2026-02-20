Meteo – Alta pressione in espansione nel Weekend, con maggiore stabilità e temperature in aumento: i dettagli

Tempo instabile sull’Italia

Nella giornata odierna il passaggio di un vortice depressionario sul bacino del Mediterraneo ha determinato ancora maltempo sparso sulle regioni centro-meridionali, con principale interessamento del medio versante adriatico (con occasionali sconfinamenti fin sul Lazio) e sud Italia. I fenomeni mediamente sono risultati moderati e hanno assunto carattere nevoso a quote mai inferiori a quelle di montagna. Le temperature, in questo contesto, sono apparse in diminuzione proprio al centro-sud, al netto di un aumento sensibile soprattutto al nordovest dovuto alla ventilazione di Fohen.

Prossime ore con relativo miglioramento, ma in un contesto ancora perturbato

Le prossime ore vedranno un relativo miglioramento sulla nostra Penisola, con fenomeni che si esauriranno in alcune zone del Paese in un contesto, tuttavia, in cui insisteranno su altre. Tuttavia, i rovesci appariranno attenuati, con nevicate residuali in arrivo in Abruzzo a partire dagli 800/900 metri. Le temperature, in questo contesto, confermeranno una diminuzione sulle regioni centro-meridionali.

Anticiclone in espansione nel Weekend

Una novità inedita in questo 2026 e degli ultimi due mesi: l’Anticiclone azzorriano sembra tornare in auge sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale nel Weekend stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, estendendosi notevolmente per migliaia di chilometri. Questa dinamica favorirà il ritorno della stabilità e del bel tempo in Italia a seguito di qualche rovescio residuale al sud tra la notte e il mattino di domani sabato 21 febbraio.

Temperature in sensibile rialzo

Oltre alla stabilità e al bel tempo che imperverseranno su tutto il Paese a partire soprattutto dal pomeriggio di domani sabato 21 febbraio, l’Anticiclone trasporterà correnti relativamente più miti sul bacino del Mediterraneo, con temperature che pertanto subiranno un sensibile rialzo, più marcato sulle regioni centro-meridionali. Al nordovest, invece, la rotazione della ventilazione farà cessare l’effetto Fohen, con le temperature che anzi subiranno una diminuzione, seppur mantenendosi su valori comunque superiori alla media di riferimento.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.