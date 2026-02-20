Meteo – Verso un miglioramento nelle prossime ore, ma in un contesto ancora perturbato: i dettagli

Vortice depressionario sull’Italia

Un vortice depressionario è transitato quest’oggi sulle acque del Mediterraneo alimentando la fase di maltempo che, da metà settimana, stava coinvolgendo la nostra Penisola. Nella giornata odierna in particolare, piogge e rovesci e occasionali temporali si sono azionati sul medio versante adriatico (con qualche isolato sconfinamento sul Lazio) e sulle regioni meridionali in maniera sparsa, con nevicate a quote di montagna e temperature che, in questo contesto, sono apparse mediamente in diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore (ad eccezione del nord a causa del Fohen).

Allerta meteo della Protezione Civile

L’evoluzione favorevole al maltempo era stata già correttamente inquadrata dal Dipartimento della Protezione Civile che, infatti, aveva già ieri emesso un bollettino di allerta valido per oggi per alcuni settori dello stivale. Le piogge, come scritto in precedenza, non si sono fatte attendere ed anzi si sono inserite in un contesto che, almeno sulle regioni centro-meridionali, è apparso piuttosto invernale.

Relativo miglioramento in vista già dalle prossime ore

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo evolveranno verso un primo miglioramento sulla nostra Penisola, con l’esaurimento graduale della fenomenologia che ormai da settimane affligge il nostro Paese ad intermittenza, stando a quanto prospettano anche i principali centri di calcolo. Tuttavia, questo relativo miglioramento si inserirà in un contesto che rimarrà ancora perturbato su alcuni settori, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Ancora maltempo e neve sui rilievi in serata

Nella serata odierna si assisterà, in virtù di quanto scritto nel precedente paragrafo, ancora a qualche nota di maltempo sulla nostra Penisola, che coinvolgerà in maniera sparsa le regioni meridionali e la Sicilia tirrenica, con nevicate in arrivo sui rilievi. Qualche rovescio residuale potrà ancora colpire l’Abruzzo, dove fiocchi potranno ancora scendere fin sugli 800/900 metri. Le temperature, in questo contesto, confermeranno mediamente una diminuzione sulle regioni centro-meridionali rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

