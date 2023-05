Meteo – Alta pressione in rinforzo sull’Europa e tempo più stabile in Italia, ma ancora dei fenomeni pomeridiani

Attuale situazione sinottica e sua evoluzione

Buongiorno e buon venerdì cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede una goccia fredda allontanarsi dalla Penisola Iberica verso il basso Atlantico. Questo permetterà una maggiore espansione sull’Europa del campo di alta pressione posizionato nei pressi delle Isole Britanniche e favorirà anche una lieve rimonta di un piccolo promontorio anticiclonico sul Mediterraneo occidentale. Questo porterà condizioni meteo più stabili sull’Italia con una parziale attenuazione dell’instabilità pomeridiana, ma il bel tempo prolungato rimane ancora lontano.

Tanto sole in Italia ma con ancora fenomeni pomeridiani

Queste le previsioni meteo per oggi venerdì 26 maggio: Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali piogge o temporali sulle Alpi, specie settori centro-orientali, asciutto altrove con ampie schiarite. In serata precipitazioni in sconfinamento sulle pianure del Triveneto e della Lombardia, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al Centro: Al mattino nubi sparse alternate ad ampie schiarite su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio instabilità in aumento con locali fenomeni su Abruzzo e Lazio, più asciutto altrove. In serata tornano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli poco nuvolosi. Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori ma con locali pogge solo sulla Basilicata. Al pomeriggio tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi sulle zone interne Peninsulari e delle Isole Maggiori. In serata tornano condizioni di tempo asciutto ovunque con nuvolosità e schiarite.

Weekend caldo ma senza eccessi ed ancora temporali pomeridiani su alcuni settori

Come già anticipato, nel corso del weekend la Penisola Italiana sarà maggiormente interessata dall’alta pressione. Condizioni meteo quindi in miglioramento sull’Italia ma ancora non perfettamente stabili. Non mancheranno infatti acquazzoni pomeridiani sulle Alpi e lungo l’Appennino centro-meridionale. Anche le temperature subiranno un lieve aumento con massime anche sopra i 25°C, ma caldo ancora senza eccessi. Temperature che infatti difficilmente supereranno i 27°C/28°C.

CONTINUA A LEGGERE​

Prossima settimana inizia l’estate meteorologica, caldo senza eccessi e piogge sparse

Il mese di maggio è stato abbastanza fresco ma soprattutto molto piovoso sull’Italia. Con la prossima settimana ecco che inizierà giugno e con esso l’estate meteorologica. Non si vedono al momento particolari variazioni del quadro sinottico con l’alta pressione che resterà ancora sbilanciata verso il nord Atlantico. Per il ponte del 2 giugno ci attendiamo giornate variabili con sole al mattino e probabilmente temporali nel corso del pomeriggio. Clima caldo ma con temperature in linea con le medie del periodo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.