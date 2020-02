METEO – ALTALENA TERMICA in ITALIA, dopo il CALDO torna nuovamente il FREDDO, ecco i dettagli

Caldo e freddo si sono spesso alternati in questa prima metà di febbraio

La mitezza più similarmente primaverile e clima più freddo e tipico del periodo invernale si sono spesso alternati in questa prima parte del mese di febbraio: in molti si ricorderanno che dopo i record di caldo toccati in Piemonte e Sardegna, dove le temperature hanno raggiunto e in alcuni casi anche superato i +27°C nei primi giorni, seguì un crollo termico di circa 15°C in neanche 24 ore, succeduto da una nuova rimonta anticiclonica che a sua volta è stata messa solo temporaneamente in stand-by dal passaggio perturbato di San Valentino.

Weekend di nuovo all’insegna della mitezza primaverile

Il weekend ormai subentrato passerà nuovamente all’insegna della mitezza primaverile. L’Anticiclone, che non ha mai mollato il settore occidentale del Mediterraneo in tutta la stagione invernale, ha subito in queste ore una nuova pulsazione di provenienza sub-tropicale: ciò comporta non solo condizioni meteo di generale stabilità in Italia (con qualche pioviggine prevista in Liguria per la serata di domani domenica 16 febbraio), ma anche temperature in sensibile rialzo, favorite anche da un maggior irraggiamento solare tipico del mese di febbraio.

Nuova perturbazione in arrivo da metà della prossima settimana

Una nuova perturbazione spingerà nuovamente l’Anticiclone verso latitudini più meridionali a partire dalla metà della prossima settimana. Esso riporterà sulla nostra Penisola non solo il maltempo, ma anche condizioni climatiche più consone al periodo che stiamo vivendo. Un’elevazione neanche troppo convinta dell’Anticiclone azzorriano sul Regno Unito e su parte della Scandinavia assicura la discesa di una saccatura di origine artico marittima sull’Italia, con il ritorno (solo momentaneo) del freddo.