METEO – Ancora BOLLINO ROSSO secondo il MINISTERO della SALUTE, ecco le città interessate

Situazione meteo in Italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Caldo e alta pressione su gran parte del continente in compagnia dell’anticiclone africano. Prossime ore caratterizzate da instabilità sui rilievi, specie su Alpi occidentali e sull’Appennino settentrionale, ma senza fenomeni di rilievo associati. Osservando l’ultima immagine satellitare si denota la presenza di una saccatura protesa sulla Gran Bretagna; vediamo di seguito le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo per mercoledì 20 luglio

Di seguito le previsioni meteo per oggi 20 luglio: AL NORD: Tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con qualche addensamento sul Piemonte. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in formazione sulle Alpi. soleggiato sul resto del settentrione. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. AL CENTRO: Giornata del tutto stabile sulle regioni centrali con sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio. Anche in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni e qualche addensamento di nuvolosità bassa sulla costa tirrenica. AL SUD E SULLE ISOLE: Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in formazione sui rilievi della Sicilia con possibili acquazzoni isolati associati, soleggiato sulle restanti regioni. In serata tempo asciutto ovunque con prevalenza di cieli sereni e nubi basse sulle coste tirreniche. Ancora tempo asciutto in serata e in nottata. La settimana corrente come anticipato sarà caratterizzata da tanto sole e temperature sopra le medie del periodo. Vediamo la tendenza con i nuovi aggiornamenti dei modelli.

Tendenza meteo per la settimana

Tendenza settimana – In questi giorni continueremo a vivere un’ondata di caldo anomalo e prolungata, che dominerà su gran parte del continente europeo: l’anticiclone sarà radicato sull’Europa centro-occidentale e sul bacino Mediterraneo, portando clima caldo e temperature piuttosto elevate. Nella giornata di ieri la risalita di aria calda tra Spagna, Francia e Gran Bretagna ha determinato la registrazione di numerosi record di temperatura massima. Vediamo infine per l’Italia quali saranno le città a rischio per il caldo.

Allerta caldo del Ministero della Salute, ecco le città italiane

Il ministero della Salute ha evidenziato queste città per rischio caldo nella giornata odierna: bollino ROSSO valido per mercoledì 20 luglio su: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Latina, Perugia, Rieti, Roma. Bollino ARANCIONE su: Campobasso, Frosinone,Milano, Torino, Trieste, Verona, Viterbo. Bollino GIALLO su: Ancona, Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina, Palermo, Pescara e Venezia. Ricordiamo che il bollino rosso (livello 3) indica condizioni di forte disagio bioclimatico, con effetti negativi sulla salute di persone sane e attive (non solo su sottogruppi a rischio come gli anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche). Trattandosi di una tendenza seguite i nostri prossimi editoriali meteo.

