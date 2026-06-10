Meteo – Ancora disturbi di maltempo in arrivo in Italia, poi migliora per venerdì: ecco i dettagli

Italia tra sole e temporali

Il quadro meteorologico del nostro Paese risulta diviso a metà tra il sole e i temporali nella giornata odierna, con occasionali grandinate e nubifragi che imperversano sulle regioni settentrionali. Le condizioni meteo rimangono di conseguenza nettamente più stabili e asciutte sulle regioni centro-meridionali, dove tra l’altro si raggiunge un picco di caldo con temperature in lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Relativo miglioramento in vista nelle prossime ore

Un relativo miglioramento delle condizioni meteo è previsto sull’Italia nel corso delle prossime ore, con fenomeni in graduale esaurimento su buona parte del nord, ma con qualche nota di maltempo ancora attiva sulle aree più nordorientali e sul Friuli Venezia Giulia, con possibili nubifragi. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, subendo al più una lieve diminuzione.

Maltempo ancora in arrivo per domani

Mentre nella notte piogge e temporali continueranno ad imperversare sui settori nordorientali, un miglioramento temporaneo è atteso entro il mattino di domani giovedì 11 giugno, con l’avanzamento di schiarite quantomeno parziali. Tuttavia, nel pomeriggio un nuovo peggioramento coinvolgerà questa volta i settori più interni del medio-basso versante adriatico, con piogge e temporali localmente anche intensi. Le temperature, in questo contesto, subiranno mediamente una diminuzione sullo stivale, nonostante altrove resista la stabilità.

Generale miglioramento entro venerdì

Un miglioramento delle condizioni meteo avanzerà in Italia già a partire dalla serata di domani giovedì 11 giugno e si protrarrà almeno fino a tutta la giornata di venerdì 12, che sarà alle prese con stabilità e bel tempo su tutto il territorio nazionale, con cieli peraltro pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Le temperature, in questo contesto, risulteranno relativamente più fresche o comunque più in linea con la media di riferimento.

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