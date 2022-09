METEO – Ancora MALTEMPO in arrivo in alcune zone d’ITALIA con ROVESCI localmente anche intensi: i dettagli

Maltempo in azione questo pomeriggio sull’Italia

Ancora una volta la nostra Penisola si trova a commentare condizioni meteo di instabilità su alcuni dei suoi settori, con rovesci che risultano attivi questo pomeriggio in Piemonte e Sicilia, colpendo in maniera comunque abbastanza circoscritta e localizzata. I fenomeni appaiono mediamente di debole o moderata intensità e sono innescati a causa dell’intromissione di correnti più umide e instabili provenienti da una vasta area depressionaria presente sull’Europa orientale e sul settore balcanico, responsabile peraltro di un clima a tratti anche relativamente fresco, specie oggi al nordovest e sul versante adriatico.

Prossime ore verso un miglioramento, ma persiste locale instabilità

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo tuttavia volgeranno ancora una volta verso un miglioramento, che non consisterà però nella completa cessazione dei fenomeni. Questa infatti riguarderà solo le aree piemontesi, mentre differente sarà il discorso per quanto concerne le Isole Maggiori (scopri di più). Le temperature continueranno comunque a registrare valori intorno alla media del periodo o anche al di sotto, specie sul versante orientale del Paese.

Piccola goccia fredda in transito

Una piccola goccia fredda attualmente posizionata nei pressi dello Stretto di Gibilterra transiterà nelle prossime ore verso est, venendo richiamata dalle correnti più umide e fresche presenti sul Mediterraneo centrale e in afflusso dal settore balcanico. Quest’evoluzione determinerà domani, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, una giornata mediamente perturbata per alcune delle zone delle Isole Maggiori, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Maltempo sulle Isole Maggiori per domani e parte di venerdì

La goccia fredda che verrà assorbita dal flusso di correnti più fresche sul cui bordo è posizionata l’Italia determinerà quindi un peggioramento per alcune aree delle Isole Maggiori per la giornata di domani giovedì 22 settembre e, probabilmente, per la notte di venerdì 23. Piogge e possibili temporali potranno interessare la Sardegna orientale e la Sicilia in particolare tra trapanese e agrigentino, con fenomeni localmente anche intensi. Tempo che rimarrà invece relativamente più stabile e asciutto altrove, con clima comunque in alcuni settori anche relativamente fresco.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.