METEO – Verso un miglioramento nelle PROSSIME ORE in ITALIA, ma con ROVESCI ancora persistenti: ecco dove

Anche quest’oggi rovesci in azione in Italia

A seguito di una mattinata tutto sommato stabile e asciutta pressoché ovunque in Italia, le condizioni meteo sono settorialmente peggiorate nel corso di questo pomeriggio, con rovesci attivi soprattutto nelle zone interne della Sicilia, ma anche in Piemonte. Questo a causa dell’intrusione di correnti più umide e instabili provenienti da un’area depressionaria che si estende per tutto l’est Europa fino a raggiungere il settore balcanico. Proprio a causa dell’afflusso di tali correnti, inoltre, le temperature restano confinate nella media del periodo se non addirittura inferiori.

Prima parte di settimana caratterizzata da locale instabilità

Dopo una domenica pienamente stabile e asciutta in tutto lo stivale, l’ingerenza di correnti più umide e instabili provenienti, per l’appunto, dai quadranti orientali o nordorientali, hanno determinato per la prima parte di questa settimana spesso locale instabilità, con lo sviluppo e la formazione di rovesci che fino a ieri hanno interessato principalmente i settori centrali più interni. Nella giornata odierna, invece, le aree colpite risultano essere altre, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Qualche rovescio su Piemonte e Sicilia

L’intrusione di correnti più umide nel bacino del Mediterraneo ha determinato un peggioramento delle condizioni meteo nella giornata odierna su Piemonte e Sicilia, nelle quali si sono sviluppati questo pomeriggio isolati rovesci di debole o moderata intensità mediamente. Nelle prossime ore, come vedremo nel prossimo paragrafo e stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, le condizioni meteo volgeranno ad un miglioramento, in un contesto che si manterrà comunque localmente perturbato.

Ancora rovesci locali sulle Isole Maggiori in serata

Sebbene le condizioni meteo tenderanno mediamente ad un miglioramento, soprattutto in Piemonte, rimarranno attivi sul territorio nazionale alcuni rovesci localizzati, che riguarderanno in particolare le Isole Maggiori. Maggiormente coinvolte in tal senso saranno le aree meridionali della Sicilia (possibile qui un parziale coinvolgimento, sempre locale, di quelle tirreniche) e le zone orientali della Sardegna. Altrove il tempo risulterà relativamente più stabile e asciutto, con clima tutto sommato gradevole.

