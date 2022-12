Meteo – Ancora maltempo sull’Italia, pausa stabile prima del ritorno delle piogge per il Ponte dell’Immacolata

Attuale situazione sinottica

Buongiorno e buona domenica cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che mostra una vasta circolazione depressionaria sull’Europa centro-occidentale, con un nocciolo freddo in quota che si muove dalla Penisola Iberica verso la Francia e poi verso l’Europa centrale, interessando il Nord Italia durante la notte su domani. Correnti umide sud-occidentali raggiungono l’Italia portando condizioni di instabilità. Già nella giornata di ieri abbiamo avuto piogge e temporali su gran parte del Paese, con anche neve su Alpi e Appennini. Fiocchi che tra Liguria e Piemonte hanno raggiunto quote anche intorno ai 400 metri.

Piogge e temporali anche oggi sull’Italia ma con quota neve in rialzo

Come abbiamo appena detto, la Penisola Italiana è interessata anche nella giornata odierna da correnti umide sud-occidentale che portano molta nuvolosità in transito e condizioni meteo instabili. Al mattino avremo piogge e temporali soprattutto al Nord, con neve sulle Alpi oltre i 1000-1300 metri e fino ai 700-900 metri tra Piemonte e Liguria, e sulle regioni ioniche con possibilità di locali nubifragi sulla Puglia meridionale. Al pomeriggio fenomeni più sporadici e in via di esaurimento, ma ancora insistenti lungo l’arco alpino. Tra la serata e la notte, con il passaggio del nocciolo freddo in quota, avremo una nuova fase di maltempo al Nord, con piogge, temporali e neve sulle Alpi, con quota neve in calo sulle Alpi occidentali fin verso gli 800-900 metri.

Evoluzione per i primi giorni della prossima settimana

La situazione sinottica per la prossima settimana vedrà la presenza di due robusti anticicloni di blocco alle alte latitudini, uno sulla Groenlandia e uno sulla Russia. Questo metterà in moto aria molto fredda di natura artica verso l’Europa entro la metà della prossima settimana. Primi giorni della prossima settimana che vedranno anche la rimonta di un piccolo promontorio di alta pressione sul Mediterraneo, portando maggiore stabilità sull’Italia ed anche un rialzo termico, soprattutto al Sud. Ma la fase stabile potrebbe durare poco, a causa proprio delle importanti manovre invernali in atto sul vecchio continente.

Tendenza meteo: importante fase di maltempo proprio nel Ponte dell’Immacolata

Come abbiamo appena visto, prossima settimana che potrebbe iniziare con condizioni meteo più asciutte ma la pausa potrebbe non durare. Come anticipato aria molto fredda dovrebbe mettersi in moto dalla Scandinavia verso sud. Intorno al Ponte dell’8 dicembre potremmo avere condizioni meteo più che invernali sul vecchio continente ma con l’Italia che resterà ai margini del freddo. Sembra infatti probabile che la colata fredda prenda una deriva molto occidentale finendo per allungarsi in Atlantico. Nessuna particolare ondata di freddo dunque per l’Italia ma condizioni meteo che potrebbero comunque farsi perturbate con piogge e neve in montagna.

