Meteo – Ancora qualche pioggia tra oggi e domani, poi rimonta l’anticiclone portando stabilità e clima mite

Ancora maltempo nella giornata odierna

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Una seccatura depressionaria si muove sul Mediterraneo centro-occidentale portando condizioni meteo instabili sull’Italia. Dopo il maltempo di ieri che ha interessato gran parte del Centro-Nord con piogge, temporali ed anche nevicate a bassa quota specie sul Piemonte, nella giornata odierna avremo piogge sparse portate dalle correnti sud-occidentali soprattutto sulle regioni tirreniche, ma anche su Emilia Romagna e Triveneto, con neve sui settori alpini a quote medie. Le temperature continueranno ad aumentare, con valori al di sopra delle medie del periodo soprattutto al Sud.

Residuo maltempo nella giornata di domani

Nella giornata di domani avremo ancora delle correnti umide che da occidente continueranno ad interessare il Mediterraneo centrale, ma con valori di geopotenziale in aumento grazie all’alta pressione che inizia ad espandersi da sud-ovest. Questo porterà un graduale miglioramento delle condizioni meteo sull’Italia, ma con ancora piogge sparse sul medio versante adriatico e al Nord-Est e qualche fenomeno isolato invece sul resto delle regioni centrali. Le temperature inizieranno a calare leggermente.

Ampie schiarite domenica con temperature nella media

Giornata di domenica che vedrà un promontorio anticiclonico espandersi su Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale, con la Penisola Italiana che verrà quindi interessata da correnti nord-occidentali. Condizioni meteo che subiranno un generale miglioramento con tempo asciutto da Nord a Sud ed avremo anche delle ampie schiarite, ma con nebbie e nubi basse in Pianura Padana e sulle regioni adriatiche. Correnti nord-occidentali che porteranno un ulteriore calo termico, con le temperature che si riporteranno in linea con le medie del periodo, mentre l’aria mite risale sull’Europa occidentale. Nella prossima settimana il promontorio di alta pressione tenderà poi ad espandersi anche sul Mediterraneo centrale, con stabilità diffusa in Italia e temperature di nuovo in aumento.

CONTINUA A LEGGERE​

Tendenza meteo: Natale con l’alta pressione resta ancora l’ipotesi più probabile

Vortice polare che si va compattando e zonalità sempre più spinta sotto le feste di Natale. Stando agli ultimi aggiornamenti dei modelli meteo il primo weekend delle festa sembra possa trascorrere all’insegna dell’anticiclone. Sole e clima mite in montagna mentre nei bassi strati potrebbero non mancare nebbie e nubi basse, specie al Nord. Ricordiamo comunque che per quanto probabile questa rimane al momento solo una tendenza meteo data la distanza temporale di circa 10 giorni.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.