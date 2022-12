Meteo – Stop all’Inverno nel Weekend, torna l’Anticiclone con maggiore stabilità: i dettagli

Il maltempo abbraccia il centro-nord quest’oggi

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano quest’oggi condizioni meteo di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, con piogge e occasionali temporali localmente anche intensi e con neve che scende finanche in pianura in Piemonte e Lombardia occidentale. Il tempo rimane invece relativamente più stabile al meridione e con temperature decisamente più miti (la Sicilia tirrenica ha quest’oggi registrato picchi di oltre +26°C), anche se qualche blando rovescio ha interessato le aree più settentrionali della Campania e il Molise.

Prossime ore ancora maltempo, domani nuova perturbazione

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo si manterranno ancora perturbate in alcuni settori della nostra Penisola (scopri quali), malgrado un miglioramento graduale sulle regioni nordoccidentali, laddove cioè la neve è scesa fino in pianura. Le temperature non subiranno variazioni significative rispetto a quanto osservato nelle precedenti 24 ore, mentre nella giornata di domani venerdì 16 dicembre è attesa una nuova perturbazione con maltempo sparso al centro-nord, con particolare interessamento del medio Tirreno e del nordest, ma con piogge e possibili temporali che colpiranno anche la Campania, in sconfinamento verso il Molise, dove i fenomeni risulteranno più attenuati.

Nel Weekend l’Anticiclone torna a spingere verso nord

L’evoluzione a scala emisferica vedrà un vortice polare in contrazione nel prossimo Weekend e ciò favorirà anche l’elevazione dell’Anticiclone azzorriano sulla nostra Penisola e sull’intero bacino del Mediterraneo centro-occidentale, determinando condizioni meteo maggiormente stabili e asciutte, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Qualche rovescio residuale potrebbe interessare i settori centrali in maniera residuale solo nella giornata di sabato 17 dicembre, mentre le temperature, a seconda dei settori, risponderanno in maniera differente a quest’evoluzione, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Temperature in aumento al nord, stazionarie al centro e in calo al sud; nebbie in Pianura Padana

In linea generale, a fronte del recupero dell’Anticiclone azzorriano sul Mediterraneo, le temperature risponderanno aumentando sulle regioni settentrionali e diminuendo in quelle meridionali a causa della cessazione della ventilazione sciroccale. Pressappoco stazionarie, con un calo previsto nei valori minimi, sulle regioni centrali. Lo scorrimento di correnti più miti sopra un suolo ben più freddo potrebbe portare qualche nebbia da avvezione sulla Pianura Padana.

