Meteo – Maltempo no stop in Italia anche nelle prossime ore, con piogge, ma anche neve a bassa quota: i dettagli

Maltempo in azione sull’Italia, meglio al sud

La progressione di un minimo depressionario di natura polare marittima ha quest’oggi favorito un peggioramento che coinvolge principalmente i settori centro-settentrionali, con piogge, ma anche nevicate a bassa quota e finanche in pianura in Piemonte e sulla Lombardia occidentale. Qualche fiocco in mezzo alla pioggia sta raggiungendo anche Milano, mentre il sud osserva condizioni di tempo migliore, malgrado qualche rovescio anche in Campania e Molise, comunque al limite della rilevanza.

Disagi e allagamenti nel foggiano, più asciutto sul resto del sud; sulla Sicilia tirrenica superati i +26°C

In questo momento sull’Italia insistono 3 stagioni: l’inverno al nord, l’autunno al centro e parte del sud e la tarda primavera-inizio estate sulla Sicilia tirrenica, dove i forti venti di scirocco hanno fatto impennare le temperature che nel pomeriggio hanno superato i +26°C. Solo nella giornata di ieri il foggiano aveva avuto a che fare con forti piogge e nubifragi che avevano provocato alcuni disagi, allagamenti e crolli, con frazioni isolate. Le temperature, mentre si attestano su valori pienamente invernali al nord pertanto, registrano valori più miti al centro-sud a causa dell’attivazione di correnti sciroccali più miti.

Maltempo in arrivo anche nelle prossime ore in Italia

Il quadro meteorologico all’interno della nostra Penisola si manterrà comunque perturbato anche nelle prossime ore e dunque nella serata odierna: stando infatti anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, il fronte instabile che attualmente sta interessando i settori nordoccidentali si sposterà verso est, centrandosi sulle regioni nordorientali, dove la neve potrà cadere, in maniera localmente anche intensa, a quote collinari in Trentino Alto Adige, settori alpini e prealpini. Maltempo ancora in arrivo sui settori centrali, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Piogge e occasionali temporali sparsi sui settori centrali, specie tirrenici

L’instabilità continuerà ad avvolgere nelle prossime ore anche i settori centrali, soprattutto quelli di sponda tirrenica, con rovesci e acquazzoni che colpiranno in maniera sparsa e localmente anche possibilmente intensa, con occasionali temporali. Maltempo è comunque previsto anche in Umbria e sui settori più interni dell’Abruzzo, con un parziale coinvolgimento plausibile anche dell’alta Campania. Si manterrà invece relativamente più stabile e asciutto altrove, con temperature che non subiranno variazioni significative rispetto alle precedenti 24 ore.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube