Meteo – Ancora qualche rovescio e nevicate attesa in Italia nelle prossime ore: ecco dove

Tempo in prevalenza stabile

Nella giornata odierna assistiamo a condizioni meteo in prevalenza stabili e asciutte sulla nostra Penisola, con il fronte di maltempo che si è spostato sul medio versante adriatico e al meridione, come vedremo nel prossimo paragrafo. Il passaggio perturbato che già da qualche giorno sta interessando lo stivale ha portato piogge e occasionali temporali, senza che ciò comportasse tuttavia un significativo cambiamento delle temperature.

Maltempo su medio versante adriatico e sud Italia, neve sull’Appennino abruzzese

Condizioni di maltempo riguardano il medio versante adriatico e il meridione nella giornata odierna, con la neve che imperversa sull’Appennino abruzzese a partire dai 1.000/1.300 metri, a seconda del settore di riferimento. Correnti perturbate portano ancora qualche nota di instabilità all’interno della nostra Penisola e lo stesso faranno anche nelle prossime ore e pertanto nella serata odierna, come vedremo nel presente editoriale.

Fronte di maltempo in spostamento verso meridione

Il fronte di maltempo che sta interessando da qualche giorno la nostra Penisola continuerà a transitare verso meridione, mantenendo le condizioni meteo instabili su alcuni settori dello stivale anche nella serata odierna: stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo rovesci, anche nevosi a quote di montagna, continueranno ad insistere su alcune aree d’Italia, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Rovesci sparsi su Abruzzo, Molise e Calabria

Rovesci sparsi nella serata odierna investiranno alcune regioni del nostro Paese quali, in particolare, l’Abruzzo, il Molise e la Calabria. Le precipitazioni risulteranno mediamente deboli o moderate e risulteranno a carattere anche nevoso a quote di montagna e più precisamente dagli 800/900 metri sull’Appennino abruzzese e dai 1.200/1.600 metri su quello calabrese, a seconda dei settori di riferimento. Le condizioni meteo sul resto dello stivale si manterranno più stabili e asciutte e con temperature che non subiranno variazioni rilevanti.

