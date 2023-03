Meteo domani 15 marzo: aria fredda affluisce sull’Italia portando ancora fenomeni e un calo delle temperature

Situazione sinottica europea

Saccatura depressionaria che dal Mediterraneo centrale di sposta verso i Balcani con un minimo di pressione al suolo intorno a 1005 hPa. Questa è collegata direttamente ad un lobo del vortice polare che si posiziona sulla Scandinavia, con valori minimi di pressione al suolo fino a 990 hPa. Promontorio anticiclonico che si espande invece verso la Penisola Iberica con massimi al suolo fino a 1020 hPa. Profonda circolazione depressionaria in Atlantico con un minimo intorno a 975 hPa poco a nord delle Isole Azzorre.

Al Nord: Al mattino residue piogge sparse su Emilia Romagna e Pianura Padana orientale con neve in Appennino fin verso gli 800 metri, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio residui fenomeni sulla Romagna, asciutto altrove con ampi spazi di sereno. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni e qualche velatura in transito. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo instabile con piogge sparse e neve in Appennino oltre i 1100-1300 metri, sole prevalente sulle regioni tirreniche. Al pomeriggio ancora fenomeni su in Abruzzo con neve fin verso i 1000 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata residui fenomeni ancora in Abruzzo con neve in calo fino a 700-1000 metri, asciutto altrove con delle velature in transito. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi su settori Peninsulari e Sicilia settentrionale, asciutto sulla Sardegna e resto della Sicilia. Al pomeriggio ancora fenomeni possibili specie sulle regioni Peninsulari con neve oltre i 1000-1400 metri, asciutto sulle Isole Maggiori con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata residue precipitazioni su Molise, Puglia e Calabria. Neve in Appennino oltre gli 800-1200 metri. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

