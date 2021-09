METEO – Ancora TEMPORALI nei prossimi giorni, con giornate dal carattere ESTIVO, la TENDENZA

Ripresa dell’anticiclone sull’italia

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Stiamo assistendo in queste ore ad una ripresa lenta e graduale dell’anticiclone che proprio in queste ore ha raggiunto la Gran Bretagna lambendo in maniera più consistente i versanti occidentali della nostra penisola. Come si può osservare dall’ultima immagine satellitare i cieli risultano in prevalenza sereni o poco nuvolosi specie sulle regioni del nord Italia, mentre al sud una circolazione instabile sta dando adito a maltempo e temporali. Nel corso delle prossime ore l’instabilità sarà predominante sui settori montani, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Previsioni meteo per la giornata odierna

Meteo oggi – Nel corso delle ore pomeridiane odierne saranno possibili isolati temporali sull’arco alpino tra Lombardia e Trentino; possibili rovesci anche tra Lazio e Abruzzo con un coinvolgimento anche dei settori preappenninici, mentre al meridione i fenomeni temporaleschi saranno più diffusi ma anche più intensi: previsti rovesci anche a carattere di nubifragio sulla Sila e sulle aree interne della Sicilia grazie alla circolazione ciclonica in quota. Situazione analoga tra domani e dopodomani dove non mancheranno rovesci e temporali specie sulle zone interne.

Settimana dal tepore estivo e qualche ondulazione

Questa settimana sarà caratterizzata da stabilità prevalente sulle aree costiere e di pianura, con temperature che toccheranno i 30-32°C di massima sulle aree più riparate. Nel weekend la maggiore intrusione di aria fresca in quota, potrebbe determinare un guasto, con temporali e piogge che sconfinerebbero fin verso le pianure spcie sulle regioni del centro-nord. Per il medio termine da non escludere un ritorno più significativo dell’autunno, come vedremo nel prossimo paragrafo.

