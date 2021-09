METEO ITALIA: piogge e temporali sparsi fino al WEEKEND, localmente anche intensi

Temperature nel complesso gradevoli sia di giorno che di notte

Prima settimana di settembre che non vede e non vedrà particolari squilibri delle temperature in Italia. Questo perché la rimonta di un promontorio africano sull’Europa occidentale porta si condizioni meteo più stabili ma non per tutti e soprattutto senza un incremento apprezzabile delle temperature. Valori che saranno dunque piuttosto gradevoli sia per quanto riguarda le massime che per le minime che non oscilleranno molto lontane dalle medie del periodo.

Sole ma anche acquazzoni e temporali pomeridiani, ecco su quali regioni

Giornata di ieri che ha visto acquazzoni sparsi su molti settori del Centro-Sud, localmente anche intensi. La presenza di una goccia fredda in quota tra Italia e Grecia porterà condizioni meteo localmente instabili anche oggi e nei prossimi giorni. Nel pomeriggio odierno piogge e temporali sparsi interesseranno soprattutto Basilicata, Calabria, Sicilia, zone interne della Campania e Puglia meridionale. Locali fenomeni anche su settori alpini centro-orientali e tra Lazio e Abruzzo. Fenomeni anche Mercoledì e Giovedì soprattutto al Sud. Possibile peggioramento meteo nel weekend?

Meteo weekend: ancora una goccia fredda, ancora temporali?

Situazione sinottica che nel corso del secondo weekend di settembre potrebbe vedere l’anticiclone ancora spostato verso Atlantico e con i massimi sulle Isole Britanniche. Possibile transito di una blanda goccia d’aria fredda in quota sull’Italia con condizioni meteo in peggioramento. Ancora presto per scendere nei dettagli ma tra Sabato e Domenica potremmo avere una generale accentuazione dell’instabilità specie al Sud con fenomeni temporaleschi anche intensi.

