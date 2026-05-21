Meteo – Ancora temporali pomeridiani attesi sull’Italia per aria fresca in quota, ma solo su queste regioni

Bel tempo prevalente in Italia

Salve e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano. Situazione sinottica che vede un robusto promontorio anticiclonico di matrice afro-azzorriana in espansione sull’Europa centro-occidentale, risultando invadente anche sul Mediterraneo centrale, ma comunque con la Penisola Italiana posta sul bordo orientale del promontorio dove scorrono correnti più fresche in quota. Giornata dunque stabile e soleggiata su gran parte dell’Italia e con temperature in aumento, su valori anche leggermente sopra media al Nord. Ma su alcuni settori la stabilità risulta più vacillante.

Temporali in sviluppo nel corso del pomeriggio su alcuni settori

Come abbiamo appena visto, la Penisola Italiana non si trova direttamente sotto l’azione del promontorio anticiclonico, ma più delineata sul suo bordo orientale. Inoltre, la presenza di una circolazione fredda in quota tra Turchia e Mar Nero favorisce infiltrazioni di aria fresca in quota anche sul Mediterraneo centro-meridionale, interessando dunque soprattutto il Centro-Sud. Nel corso del pomeriggio questo andrà ad accentuare l’instabilità termo-convettiva, con sviluppo di temporali pomeridiani soprattutto lungo l’Appennino meridionale tra Campania, Basilicata e Calabria e con sconfinamenti sulle pianure del versante tirrenico, localmente anche fin sulle coste. Qualche acquazzone in sviluppo anche sull’Appennino tra Lazio e Abruzzo, con fenomeni in sconfinamento sul basso Lazio. Fenomeni comunque in esaurimento entro la serata. Meno interessato dall’instabilità termo-convettiva invece il resto del Centro-Nord, maggiormente protetto dall’alta pressione e dunque meno interessato dalle infiltrazioni fresche in quota. Anche nella giornata di domani atteso qualche piovasco pomeridiano nelle zone interne del Sud, specie tra bassa Campania, Basilicata occidentale e Calabria, mentre tra Lazio e Abbruzzo è atteso un aumento della stabilità.

Weekend di stampo quasi esti, ma ancora dei temporali pomeridiani

Nel corso del weekend il vasto e robusto promontorio disteso sull’Europa centro-occidentale subirà un ulteriore rinforzo grazie ad una nuova spinta dell’anticiclone delle Azzorre, con massimi al suolo fino a 1030 hPa sui settori occidentali del continente, mentre una blanda circolazione fresca in quota presente sulla Turchia porterà ancora delle infiltrazioni fresche sul Sud Italia. Tra sabato e domenica attese dunque giornate stabili e soleggiate, ma con ancora temporali pomeridiani sull’Appennino meridionale e dei fenomeni pomeridiani in sviluppo anche sui settori alpini. Temperature in ulteriore lieve rialzo, con valori anche di qualche grado sopra media al Nord ed ancora leggermente sotto media all’estremo Sud.

Poche variazioni per la prima parte della prossima settimana

Prima parte della prossima settimana che vedrà i massimi di pressione al suolo portarsi sulle Isole Britanniche con valori fino a 1035 hPa ed un vasto e robusto campo di alta pressione disteso su gran parte dell’Europa. Condizioni meteo dunque diffusamente stabili in Italia e con temperature in aumento, anche di 2-4 gradi sopra media al Centro-Nord ed in media al Sud. Nella seconda parte della settimana temperature in aumento anche al Sud con valori diffusamente sopra media e clima quasi estivo in Italia. Avvezione calda che invece investirà in maniera importante l’Europa occidentale con anomalie termiche positive anche di oltre 10 gradi, specie sulla Penisola Iberica.

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