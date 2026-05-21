Meteo Roma – Tempo stabile e cieli soleggiati, in arrivo assaggio estivo con temperature fino a sfiorare i +30°C

Situazione meteo a scala nazionale

Buon giovedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione sinottica vede un vasto e robusto promontorio anticiclonico in espansione sull’Europa centro-occidentale, portando un assaggio d’estate anche sull’Italia, specie al Centro-Nord, con giornate di bel tempo e temperature in aumento. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Previsioni meteo Roma oggi

Giornata di giovedì 21 maggio caratterizzata da bel tempo sul Lazio. Sia al mattino che al pomeriggio avremo infatti tempo stabile e asciutto su tutta la regione con cieli per lo più soleggiati, salvo qualche nube in sviluppo in Appennino nelle ore pomeridiane. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in aumento su Roma e comprese tra i +12/+13°C ed i +25/+26°C.

Meteo Roma domani

Giornata di domani venerdì 22 maggio vedrà poche variazioni sul Lazio. Atteso tempo stabile su tutta la regione con sole prevalente sia al mattino che durante le ore pomeridiane. Tra la serata e la notte il tempo si manterrà stabile con prevalenza di cieli sereni. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature in aumento su Roma e comprese tra i +15/+16°C ed i +26/+28°C.

Assaggio d’estate tra weekend e prossima settimana

Nel corso del weekend e nella prima parte della prossima settimana l’alta pressione andrà ad affermarsi sull’Europa centro-occidentale, risultando anche in rinforzo specie sui settori occidentali del continente. Maggiore invadenza anche sul Mediterraneo centrale, portando maggiore stabilità ed ulteriore aumento termico. Su Roma e sul Lazio attese dunque giornate di bel tempo almeno fino a metà della prossima settimana e con massime sulla Capitale che potranno raggiungere i +30°C.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma stabile, soleggiato e con temperature in aumento su valori quasi estivi. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!