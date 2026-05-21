Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Giovedì 21 Maggio
Scarica la nostra app
Home > Notizie Meteo
Segnala

Meteo domani 22 maggio: tempo stabile con cieli sereni in Italia, isolati acquazzoni su queste regioni

di Francesco Cibelli

Previsioni meteo in Italia per domani 22 maggio 2026: alta pressione che domina sull'Europa occidentale portando condizioni di tempo per lo più asciutto su tutta la nostra Penisola

Meteo domani 22 maggio: tempo stabile con cieli sereni in Italia, isolati acquazzoni su queste regioni
Previsioni meteo in Italia per domani 22 maggio 2026

Situazione sinottica europea

Un vasto e robusto campo di alta pressione domina tra Penisola Iberica e settori centrali del continente con massimi al suolo fino a 1025 hPa proprio tra Francia e Germania. Questo interessa anche il Mediterraneo centrale portando tempo per lo più asciutto in Italia. Profonda circolazione depressionaria che si muove sull’Atlantico con minimo di pressione al suolo intorno a 985 hPa a sud della Groenlandia.

Previsioni meteo per domani, 22 maggio

Al Nord: Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio qualche addensamento in sviluppo sui rilievi ma senza fenomeni associati, sole prevalente altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità in transito alternata a schiarite. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 22 maggio

Al Centro: Al mattino condizioni di tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e qualche addensamento sui rilievi. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con cieli per lo più sereni. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 22 maggio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con cieli nubi sparse e ampie schiarite. Al pomeriggio poche variazioni con nuvolosità in sviluppo sui rilievi, isolati acquazzoni su Calabria e Sicilia. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o localmente molto mossi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.

Seguici su Google News

La nostra newsletter!

Ricevi gli aggiornamenti e le ultimissime
su Meteo e Scienza via mail!

ISCRIVITI ORA!

Francesco Cibelli

Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.

SEGUICI SU:

Ultima Ora

Ultima Ora Terremoto