METEO – ANTICICLONE CERCASI, OTTOBRE prosegue con clima molto FRESCO e MALTEMPO intermittente, i dettagli

Tempo instabile sull’Italia

Anche nella giornata odierna le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico mostrano un quadro meteorologico perturbato sull’Italia e in particolare sulle regioni centro-meridionali. L’avanzamento di una nuova goccia fredda proveniente dal settore balcanico alimenta un minimo depressionario presente tra Sardegna e Sicilia e che porta maltempo principalmente su quest’ultima, ma anche su Calabria e Lazio meridionale. L’afflusso di correnti nordorientali sta comunque causando al momento qualche rovescio anche in Romagna e nelle Marche.

Maltempo in estensione nelle prossime ore

Nelle prossime ore le condizioni meteo sono destinate ulteriormente a peggiorare per il transito del suddetto minimo depressionario verso est: motivo per cui l’instabilità nella giornata di domani domenica 10 ottobre abbraccerà buona parte delle regioni meridionali peninsulari entro serata e il passaggio perturbato sarà accompagnato da un ulteriore calo sensibile delle temperature, che riporterà anche la neve sull’Appennino (scopri a quale quota).

Prossima settimana autunno no stop

Il vero assente di lusso di questa prima decade di ottobre è senz’altro l’Anticiclone. E’ ormai da una settimana che ha perso il controllo dello stivale e non sembra intenzionato ad espandersi nuovamente sul Mediterraneo centrale, almeno stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo per la prossima settimana. Per tale motivo, l’autunno continuerà ad essere protagonista con maltempo intermittente (che interesserà tuttavia solo alcuni settori del Paese come vedremo nel prossimo paragrafo) e clima anche più fresco del dovuto.

CONTINUA A LEGGERE.