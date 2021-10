METEO – GOCCIA FREDDA sull’ITALIA, ancora MALTEMPO ma soprattutto torna la NEVE! Ecco dove e quando

Perturbazione in atto sull’Italia grazie all’avvicinamento di una nuova goccia fredda

Non è bastato quanto accaduto in settimana, quando un affondo perturbato poi isolatosi a goccia fredda ha interessato interamente la nostra Penisola con piogge e temporali e fenomeni estremi soprattutto nella sua prima parte, soprattutto in Liguria. L’elevazione dell’Anticiclone azzorriano verso le Isole Britanniche, dove porta i suoi massimi di pressione di circa 1030hPa, fanno sì che una nuova goccia fredda si appresti a raggiungere il Mediterraneo centrale dal settore balcanico, con rinnovato maltempo.

Rovesci e temporali isolati o sparsi al centro-sud, meglio al nord

L’afflusso di correnti più instabili in arrivo dai quadranti nordorientali ha determinato un quadro meteorologico perturbato sulla nostra Penisola, innescando un minimo depressionario nel tratto di mare compreso tra la Sardegna e la Sicilia. E’ principalmente su quest’ultima che l’instabilità si concentra, con qualche rovescio anche in Calabria e nel basso Lazio. Nelle prossime ore le condizioni meteo potrebbero ulteriormente peggiorare con rovesci più estesi (scopri dove). Risulta e rimarrà invece relativamente più stabile e asciutto al nord.

Il maltempo colpirà l’Italia anche per domani

Gli effetti portati sul suolo nazionale dalla suddetta goccia fredda non si esauriranno con questa sera sulla nostra Penisola, anzi. Nella giornata di domani domenica 10 ottobre il maltempo sarà accompagnato da afflusso di aria via via più fresca, con temperature (e conseguentemente quota neve) in calo. Se l’instabilità abbraccerà principalmente il sud peninsulare, qualche isolato rovescio o temporale potrebbe verificarsi anche sulla Sicilia, mentre la neve potrebbe invece interessare un’altra regione, come vedremo nel prossimo paragrafo.

