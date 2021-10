PREVISIONI METEO domani 9 ottobre: vasta circolazione depressionaria porta piogge e temporali in ITALIA

Situazione sinottica europea

Campo di alta pressione che si estende dalla Penisola Iberica fino alla Scandinavia passando per Isole Britanniche e Mare del Nord con valori massimi al suolo fino a 1030 hPa a sud-ovest delle Isole Britanniche. Circolazione depressionaria con diverse gocce d’aria fredda in quota tra Europa orientale e Mediterraneo centrale, che rende ancora instabili le condizioni meteo su parte dell’Italia. Vasto e profondo vortice depressionario alle alta latitudini con valori minimi al suolo intorno a 995 hPa tra Groenlandia e Islanda.

Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati, isolati fenomeni in Romagna e Alpi occidentali e ampi spazi di sereno al Nord-Est. Al pomeriggio ancora tempo stabile con nuvolosità anche compatta su tutte le regioni, maggiori schiarite ancora al Nord-Est e locali fenomeni ancora in Romagna e Alpi occidentali. Asciutto ovunque in serata con nubi sparse alternate a schiarite. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali o orientali. Mari molto mossi o localmente agitati.

Al Centro: Al mattino piogge tra Marche e Abruzzo con cieli nuvolosi, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio insistono le precipitazioni sui medesimi settori ed in estensione sul basso Lazio, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi e maggiori schiarite sulla Toscana. In serata piogge e temporali sparsi possibili su Marche, Abruzzo e Basso Lazio, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.