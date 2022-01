METEO – ANTICICLONE domina in ITALIA, poi è atteso un rapido PEGGIORAMENTO tra il 20 ed il 21 GENNAIO con FREDDO a seguire

Meteo, anticiclone protagonista indiscusso

Meteo Anticiclone – La stagione invernale ha subito un brusco stop in Italia. Un vasto campo altopressorio ha infatti preso forma sull’Europa centro-meridionale, abbracciando anche l’Italia. Il tempo si presenta quindi stabile su tutto il Paese, con sole prevalente, salvo qualche nebbia o strato basso in formazione tra Toscana, Umbria e localmente sulla Val Padana. Lunedì 17 gennaio il passaggio di un blando cavo d’onda sui Balcani, determinerà qualche nube e locali acquazzoni sul basso Adriatico e settori tirrenici tra Calabria e Sicilia, ma già in miglioramento da martedì quando la pressione risulterà livellata su tutta l’Italia attorno ai 1030 hPa.

Passaggio instabile tra il 20-21 gennaio, specie al centro-sud

Nel corso della prossima settimana una cellula altopressoria prenderà gradualmente forma tra l’Oceano Atlantico ed il Regno Unito, dove sono attesi valori barici al suolo fino a 1040 hPa. Una saccatura in tal modo tenderà ad allungarsi dal comparto scandinavo sin verso il centro Europa ed i Balcani, interessando parzialmente anche l’Italia tra il 20 ed il 21 gennaio ( passaggio instabile). Infiltrazioni umide porteranno le prime nubi tra Toscana e Lazio già nel corso della giornata di mercoledì 19 gennaio, con prime pioviggini o deboli piogge tra la sera e la notte. Giovedì 20 la formazione e la successiva discesa lungo il Tirreno di un blando minimo di pressione determinerà nubi sparse sul centro Italia e settori del basso Tirreno, con deboli fenomeni irregolari. Venerdì 21 gennaio tempo incerto al sud, Isole, medio Adriatico e Lazio con fenomeni sparsi, localmente abbondanti sulla Calabria. Quota neve attorno ai 1100-1300 metri, in discesa fin sotto i 1000 metri tra Abruzzo e Marche. Qualche fenomeno non è escluso anche sulla Romagna. Asciutto sul resto del nord. Venti in rinforzo da nord-nordest con deciso calo delle temperature.

Flusso freddo confermato a seguire

La cellula altopressoria sul Regno Unito favorirà l’affermazione di un campo anticiclonico sull’Europa occidentale, in successiva estensione sin verso il comparto baltico. In tal modo l’Italia verrà interessata da un freddo flusso nord-orientale anche nei giorni successivi al 20 gennaio, con un periodo invernale su tutto il Paese. L’aumento pressorio anche sul bacino del Mediterraneo manterrà condizioni meteo mediamente stabili, fatta eccezione per il medio-basso Adriatico dove le fredde correnti balcaniche potrebbero portare fenomeni, nevosi sin verso le basse quote. Temperature che si porteranno diffusamente al di sotto delle medie del periodo.