METEO – Possibili colpi di scena per la TERZA decade di GENNAIO. Torna il FREDDO?

Condizioni meteo in Italia

Ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Le condizioni meteo stamattina risultano pienamente stabili, grazie ancora all’influenza di un campo d’alta pressione di matrice azzorriana ben radicato sul nostro territorio. Si segnala la presenza di qualche banco di nebbia lungo la Pianura Padana, sulle aree più riparate dell’Umbria e del Lazio e nubi basse sui settori centro-settentrionali della Toscana. Vediamo quanto persisteranno nel corso della giornata odierna.

Nebbie e foschie su alcuni settori

Meteo oggi – La giornata odierna sarà caratterizzata soltanto da un calo di pressione in un rapido passaggio di nuvolosità medio-alta sui settori del nord-est. Tra il pomeriggio e la serata avremo nuovamente la formazione di nebbie sulla Val Padana e sull’Umbria e di nubi basse sulla Toscana e generalmente sui settori costieri Tirrenici del centro-sud. Col passare della settimana le nebbie si faranno sempre più persistenti.

Nessuna variazione per la prima parte della settimana

Meteo settimana – La tendenza vede un prosieguo della settimana con stabilità piena, grazie all’anticiclone; un momentaneo calo barico, tuttavia, si registrerà nella giornata di lunedì, quando un rapido impulso freddo transiterà tra il centro Europa ed i Balcani, portando un calo termico, specie sui settori alpini e del versante Adriatico; lunedì 17 gennaio non si escludono brevi acquazzoni tra Molise e Puglia, così come tra i settori tirrenici di Calabria e Sicilia, ma in rapido miglioramento già da martedì quando al nord si raggiungeranno valori pressori fino a 1040 hPa. A seguire potrebbe tornare il maltempo invernale? Scopriamolo nell’ultimo paragrafo!