METEO – ANTICICLONE dominante in ITALIA, ma presto un cedimento porterà PIOGGE e NEVICATE: i dettagli

Bel tempo confermato anche oggi

Come da diversi giorni a questa parte, un vasto campo di Alta pressione che si estende per tutto il Mediterraneo centro-occidentale porta i suoi effetti anche sul nostro territorio nazionale, con le condizioni meteo che anche nella giornata odierna si presentano generalmente stabili, come testimoniato anche dalle immagini satellitari. Tali condizioni di stabilità sono tuttavia accompagnate da un clima invernale o similarmente invernale (con temperature in media o poco oltre) grazie alla presenza di correnti più fredde di natura artica che insistono sulla Penisola balcanica e che quindi sono responsabili di effetti ‘trasversali’ anche sullo stivale.

Foschie e nebbie riguardano la Pianura Padana

In questo contesto dominato dalla generale stabilità in Italia, il bel tempo la fa spesso da padrone, con cieli sereni o poco nuvolosi al più. Tuttavia, il regime di subsidenza, tipica caratteristica di qualsiasi campo di Anticiclone e portato quindi da quest’ultimo, genera le condizioni favorevoli alla formazione di fenomeni nebbiosi. Foschie e nebbie in particolare interessano negli ultimi giorni molte località della Pianura Padana, con diradamento tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, per poi svilupparsi nuovamente in alcuni casi già a partire dalla sera.

Il maltempo è alle porte dell’Italia

Sebbene l’Alta pressione mostri tutta la sua robustezza sull’Europa occidentale, sulla maggior parte della quale si estende, a breve un disturbo quantomeno sul suo ramo discendente, nonché sul suo bordo orientale dove è situata l’Italia, sarà possibile a causa di una saccatura di origine artica che lambirà proprio il nostro territorio nazionale per affondare in maniera più decisa sulla Penisola balcanica. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, seppur preso di striscio, lo stivale osserverà comunque un peggioramento delle condizioni meteo in alcune zone, come vedremo nel prossimo paragrafo.

