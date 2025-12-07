Meteo – Anticiclone in affermazione manda in crisi l’Inverno

Residui disturbi sul sud Italia

Circolazione di bassa pressione di 1010 hPa in azione sul Mediterraneo orientale tenderà nelle prossime ore a scivolare ulteriormente verso levante, seppur influenzando ancora le condizioni meteo su parte dell’Italia. Attesi infatti residui disturbi all’estremo sud con acquazzoni e temporali sui settori tirrenici di Sicilia e Calabria meridionale. Qualche nube è attesa anche sul resto d’Italia con fenomeni in addossamento alle Alpi centro-occidentali di confine.

Prossima settimana dominio dell’anticiclone sul Mediterraneo centrale

Promontorio anticiclonico di matrice sub-tropicale che nel corso dei prossimi giorni tenderà ad irrobustirsi sul Mediterraneo centro-occidentale. L’Italia si ritroverà quindi con un flusso più asciutto dai quadranti nord-occidentali e valori barici livellati attorno ai 1020 hPa, favorendo uno stop all’Inverno. Attesa infatti una prossima settimana con precipitazioni pressoché assenti e temperature miti, specie in montagna.

Inverno entra in crisi

Inverno meteorologico che entrerà quindi in crisi sull’Italia. Prossima settimana attesa nel complesso stabile su tutto il Paese, seppur con qualche nube di passaggio. Alta pressione che garantirà quindi stabilità durante la festività dell’Immacolata e nei giorni successivi con tempo asciutto e temperature attese in ulteriore aumento sino a superare le medie climatologiche.

Temperature anomale, attesi valori miti specie in montagna

Alta pressione con masse d’aria più calde in arrivo nel corso dei prossimi giorni. Le temperature saliranno su tutto il Paese, portandosi al di sopra delle medie del periodo specie nei valori diurni, mentre le inversioni termiche presenti in condizioni altopressorie manterranno le temperature notturne più fredde sui settori di pianura. L’aumento termico sarà più marcato sui settori montuosi con lo zero termico atteso ben oltre i 3000 metri sino a superare i 3500 metri, ovvero con anomalie termiche positive che sulle Alpi toccheranno anche gli 8/10°C.

