Meteo – Tempo in miglioramento nel weekend, salvo residui disturbi

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di una blanda saccatura tra Balcani e Mediterraneo orientale, con minimo al suolo pari a 1005 hPa in azione sulla Grecia, in progressivo spostamento verso levante. Nel contempo tende ad accentuarsi l’attività depressionaria sull’Atlantico, favorendo la rimonta anticiclonica sul Mediterraneo centro-occidentale e Penisola Iberica; pressione in aumento anche sull’Italia, dove le condizioni meteo tendono verso un generale miglioramento.

Tempo in miglioramento sull’Italia, ma non mancano residui fenomeni al sud

Weekend al via con una giornata di sabato caratterizzata da un aumento del campo barico che favorirà un generale miglioramento del tempo. Stabilità al mattino al centro-nord, Sardegna e Campania con tempo asciutto, salvo innocui addensamenti sulla Pianura Padana. Su Puglia, Molise, Basilicata e settori tirrenici di Sicilia e Calabria meridionale attesi addensamenti più compatti con occasionali acquazzoni. Nel corso del pomeriggio stabilità che insisterà al centro-nord e Sardegna, salvo innocue velature di passaggio; residui acquazzoni si attarderanno su Salento e settori tirrenici di Sicilia e Calabria meridionale. Ulteriore miglioramento serale anche al sud con fenomeni in riassorbimento.

Domenica diffusa stabilità, salvo innocui addensamenti

Promontorio subtropicale in ulteriore accentuazione sul Mediterraneo centrale. Attesa una giornata di domenica diffusamente stabile sull’Italia, seppur con innocui addensamenti medio-alti di passaggio. Torna qualche foschia o banco di nebbia sulla Pianura Padana e valli del centro. Temperature in ripresa con valori massimi che toccheranno i +13/+15°C al sud, Isole e Lazio con punte di +16/+18°C sui settori orientali di Sardegna e Sicilia. Valori più contenuti sulla Pianura Padana per nubi basse e foschie persistenti anche durante le ore diurne.

Immacolata con diffusa stabilità

Festività dell’Immacolata che trascorrerà con l’alta pressione sull’Italia. La giornata è attesa infatti diffusamente stabile con tempo asciutto da nord a sud. Tuttavia, infiltrazioni umide in quota riusciranno a pilotare innocue velature durante la giornata, mentre qualche foschia o nube bassa persistere sulla Pianura Padana centro-orientale.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.