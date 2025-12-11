Meteo – Un robusto Anticiclone spegne l’Inverno, con fase stabile e relativamente mite, con qualche nebbia: i dettagli

Tempo perlopiù stabile in Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano generalmente stabili e asciutte grazie agli effetti di un campo di Alta pressione di origine azzorriana ormai dominante sul bacino del Mediterraneo centrale da giorni. Qualche nebbia e foschia continua a generarsi nella notte e prime ore del mattino in Pianura Padana e vallate interne, con temperature che, in questo contesto, quando non stazionarie, appaiono in lieve diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore (ma comunque oltre la media di riferimento).

Stabilità e bel tempo anche nelle prossime ore, fatto salvo qualche isolato e debole rovescio

Seppur nettamente dominante, la stabilità è comunque minacciata dall’ingresso di qualche isolato piovasco sulla Liguria nella giornata odierna così come nelle ultimissime, dovuto al transito di correnti più umide portate dall’affondo di una saccatura depressionaria sull’Europa occidentale. Tali isolati piovaschi, per quanto meno probabili, potranno continuare ad insistere anche nelle prossime ore sulle medesime aree, con clima che resterà relativamente mite.

Nebbie ancora in arrivo per domani

Anche la giornata di domani venerdì 12 dicembre sarà fortemente condizionata dalla presenza di un robusto campo di Alta pressione di origine azzorriana sul Mediterraneo centrale. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, oltre a determinare condizioni di generale stabilità, come vedremo nel prossimo paragrafo, esso sarà anche responsabile della formazione di nebbie e foschie in particolare tra Romagna e basso Veneto che potranno persistere fino alla tarda mattinata con smog e precaria qualità dell’aria. Nebbie e foschie potranno generarsi tra la notte e prime ore del mattino anche sul resto della Pianura Padana e vallate interne.

Generale stabilità per domani

Sul resto della Penisola le condizioni meteo non solo risulteranno stabili e asciutte, ma anche accompagnate da cieli in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Qualche schiarita quantomeno parziale, ma molto spesso ampie, è attesa anche in Liguria, dove il tempo sarà pertanto più asciutto. Le temperature, in questo contesto, quando non stazionarie, appariranno in lieve diminuzione, ma si attesteranno sempre su valori relativamente miti, specie nelle ore diurne.

