METEO – ANTICICLONE in RITIRATA con MALTEMPO in arrivo anche nel WEEKEND, i dettagli

Anticiclone nuovamente in difficoltà

Dopo aver portato generale stabilità per alcuni giorni sulla nostra Penisola, l’Anticiclone di matrice azzorriana si trova nuovamente in difficoltà a causa delle repentine oscillazioni del flusso atlantico che si prepara a sferrare l’ennesimo attacco di questa stagione autunnale in direzione proprio dello stivale. La progressione delle correnti perturbate ha mostrato i primi effetti già ieri, con blandi rovesci sulla Liguria e ancor di più oggi con fenomeni anche intensi che hanno interessato le aree tra la stessa Liguria e l’alta Toscana. Rovesci che nella prima parte di giornata hanno comunque interessato anche l’alta Lombardia, il Trentino Alto Adige e il Veneto occidentale.

Fenomeni in attenuazione nelle prossime ore, ma con maltempo persistente

Sebbene un miglioramento sia previsto nelle prossime ore, le condizioni meteo si manterranno comunque tendenzialmente perturbate in alcune aree del Paese (scopri quali) a causa dell’afflusso di correnti di matrice atlantica in arrivo dai quadranti nordorientali. Ancora passi indietro dunque dell’Alta pressione che, nei prossimi giorni, apparirà in visibile ritirata. Le temperature al momento non subiscono variazioni significative, con calo termico più marcato nelle aree coinvolte dall’instabilità.

Anticiclone in ritirata già da domani

Già a partire dalla giornata di domani venerdì 22 ottobre le condizioni meteo andranno ulteriormente peggiorando sulla nostra Penisola, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, con maltempo che si azionerà sui settori centrali in particolare su Toscana, Umbria, Marche, alto Lazio e tra basso Lazio e alta Campania. Sui settori tirrenici possibile oltretutto occasionale attività elettrica. Rovesci colpiranno anche le zone meridionali della Sicilia e, in maniera isolata, anche la Sardegna. Nel weekend confermata tendenza all’instabilità, come vedremo nel prossimo paragrafo.

