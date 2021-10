METEO – ANTICICLONE KO nel WEEKEND, torneranno PIOGGE e TEMPORALI con CALO TERMICO; i dettagli

Anticiclone porta generale stabilità, con solo isolate eccezioni; prossime ore foschie o nebbie in arrivo

Come da qualche giorno a questa parte le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono decisamente migliori rispetto a quelle osservate solo una settimana fa e che le temperature hanno subìto un aumento soprattutto nei valori massimi da quelle registrate nel passato weekend. Questo grazie agli effetti di un Anticiclone in espansione verso lo stivale e che non ha tuttavia impedito isolate eccezioni di maltempo al sud. Prossime ore foschie o nebbie potrebbero interessare alcune aree della Pianura Padana (scopri quali).

Segnali di cedimento dell’Alta pressione in arrivo

Tuttavia i primi segnali di cedimento di quest’Alta pressione che da qualche giorno sta assicurando condizioni meteo di prevalente o generale stabilità sull’Italia, saranno già visibili dalla giornata di domani mercoledì 20 ottobre, quando annuvolamenti via via più consistenti si faranno strada verso lo stivale, originando persino qualche primo piovasco sui settori nordoccidentali e sull’Appennino Tosco-Emiliano. Tutto ciò a causa dell’infiltrazione di correnti umide nel Mediterraneo centrale.

Seconda parte di settimana più instabile, da giovedì maltempo su alcuni settori del nord

La seconda parte della corrente settimana potrebbe risultare più instabile della prima, stando a quanto prospettano e ormai sembrano confermare i principali centri di calcolo. A partire dalla giornata di giovedì 21 ottobre il peggioramento si farà più evidente sulle regioni settentrionali, con il ritorno di piogge, temporali e nevicate sulle Alpi. I fenomeni, a carattere sparso o diffuso, si concentreranno sui settori centro-orientali del nord Italia, con temporali possibilmente anche intensi tra Liguria e Toscana. Cosa dobbiamo aspettarci nel weekend?

CONTINUA A LEGGERE.