METEO – ANTICICLONE rimane protagonista in ITALIA con tanto SOLE e BEL TEMPO, ecco fino a quando

Bel tempo sull’Italia

E’ da qualche giorno che in Italia si è tornati ad assistere condizioni meteo di generale bel tempo e stabilità, assicurati dalla risalita di un promontorio anticiclonico di matrice azzorriana che si estende su buona parte del Mediterraneo centro-occidentale. Maggiori disturbi nuvolosi riscontrabili al sud, dove comunque non mancano schiarite intermittenti e dove si rileva comunque l’assenza totale di fenomeni rilevanti.

Tempo stabile e con clima non troppo mite, specie di notte

Questa situazione di generica stabilità è accompagnata tuttavia da un clima che non appare così mite. Complice il calendario, certamente, ma anche un flusso di correnti più fresche e provenienti dal settore balcanico che dunque favoriscono un generale contenimento delle temperature soprattutto sulle regioni centro-meridionali. Al nord inoltre la presenza della nebbia sulla Pianura Padana fa sì che le temperature risultino decisamente più basse sulle aree di pianura anziché in quelle di montagna, almeno nelle ore diurne. Rimane comunque piuttosto freddo anche e soprattutto di notte e anche nelle zone di pianura. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

L’Anticiclone continuerà a portare i suoi effetti sull’Italia anche domani

Assoluta dominanza dell’Alta pressione di origine azzorriana si registrerà anche nella giornata di domani venerdì 17 dicembre, stando almeno a quanto prospettano i principali centri di calcolo, quando le condizioni meteo si manterranno dunque generalmente stabili e accompagnate da cieli perlopiù sereni o poco nuvolosi, sulla scia di quanto già avvenuto oggi e negli ultimi giorni; pertanto, fino a quanto durerà questo predominio anticiclonico?

CONTINUA A LEGGERE.