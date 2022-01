METEO – Anticiclone spazzato via entro l’EPIFANIA, tornano MALTEMPO e CLIMA invernale per la BEFANA

Con l’inizio della nuova settimana l’alta pressione tenderà a cedere sull’Europa ma continuerà ancora ad essere estesa sul Mediterraneo. Continua quindi la fase stabile in Italia anche nei primi giorni della prossima settimana , anche se saranno possibili delle infiltrazioni umide che porteranno della nuvolosità in transito ed anche delle possibili precipitazioni isolate sull’arco alpino e in Liguria. Le temperature tenderanno leggermente a diminuire, ma con valori ancora di molti gradi sopra la media del periodo. Ma andiamo a vedere di seguito se qualcosa potrà cambiare nel periodo della Befana.

Una ondata di caldo con caratteristiche quasi estive sta interessando l’Europa e il Mediterraneo, con anomalie positive superiori ai 10 gradi. Su molte zone dell’Italia centro-meridionale, nella giornata di ieri, le temperature sono salite addirittura al di sopra dei 20°C. Ma gli effetti di tale ondata di caldo risulta evidente soprattutto in montagna , con valori superiori ai 10°C a quote medie e zero termico al di sopra dei 3300-3600. Tale ondata di caldo si andrà poi a ridurre progressivamente nella prossima settimana.

Peggioramento meteo per la Befana

Evoluzione meteo ancora molto incerta per il periodo dell’Epifania, ma anche se in maniera diversa, i principali modelli mostrano un cedimento dell’alta pressione anche sul Mediterraneo a partire da metà settimana. Gli ultimi aggiornamenti del modello GFS mostrano per i giorni centrali della settimana l’arrivo di una saccatura depressionaria sul Mediterraneo ma con ingresso occidentale, con goccia fredda in quota che transiterebbe ad ovest di Corsica e Sardegna. Il modello europeo ECMWF mostra invece il transito di un fronte freddo da nord-ovest verso sud-est che coinvolgerebbe maggiormente la Penisola Italiana. In ogni caso la tendenza per l’Epifania è verso un peggioramento delle condizioni meteo ed anche verso un calo delle temperature che tornerebbero su valori invernali. Per ulteriori dettagli seguite i prossimi aggiornamenti meteo che troverete sul nostro sito internet.