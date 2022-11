Meteo – Anticiclone torna a spingere con il ritorno del bel tempo e in Italia, ma con clima più fresco: i dettagli

Maltempo in azione sulla nostra Penisola

Ormai da qualche giorno a questa parte si sta assistendo al ritorno dell’instabilità sulla nostra Penisola, dovuto all’affondo di una saccatura depressionaria di matrice atlantica, in grado innescare una ciclogenesi sul Mediterraneo centrale a sua volta responsabile di maltempo a tratti anche diffuso sullo stivale. Piogge e temporali localmente intensi interessano l’Italia anche oggi e in particolare, differentemente dagli scorsi giorni quando avevano coinvolto principalmente il centro-nord, si concentrano maggiormente al sud e medio versante adriatico.

Prossime ore tendenza a migliorare al sud in un contesto ancora perturbato; maltempo anche su Abruzzo, Molise e alta Puglia

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo si manterranno perturbate all’interno della nostra Penisola, sebbene in miglioramento su alcune aree del meridione. Rovesci e possibili temporali insisteranno tuttavia su diversi settori meridionali (scopri quali) con un ulteriore peggioramento atteso su Abruzzo, Molise e alta Puglia, con fenomeni localmente anche intensi, specie sull’Appennino abruzzese. Altrove tempo più stabile, con schiarite anche ampie, e temperature frizzantine.

Domani ultimo giorno di maltempo, poi Anticiclone nuovamente in spinta

Nella giornata di domani domenica 6 novembre si assisterà a condizioni meteo di residuale maltempo sulla nostra Penisola, con ultimi rovesci che interesseranno in particolare buona parte del sud peninsulare e la Sicilia tirrenica, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Dopodiché il fronte instabile abbandonerà l’Italia, sospinto anche da un campo di Alta pressione nuovamente pronto a prendere le redini del Mediterraneo centrale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Bel tempo e stabilità ad inizio della prossima settimana in Italia

Il recupero dell’Alta pressione a partire già dalla seconda parte della giornata di domani domenica 6 novembre si tradurrà nel ritorno di condizioni meteo generalmente stabili e asciutte all’interno della nostra Penisola in particolare nella giornata di lunedì 7 e in quella di martedì 8. L’inizio della prossima settimana sarà pertanto caratterizzata dal bel tempo con assenza di fenomeni in tutto il Paese, ma con temperature ben distanti dagli standard cui ci ha abituato l’ormai alle spalle mese anomalo di Ottobre, con clima di conseguenza decisamente più fresco.

