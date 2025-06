Meteo – Anticiclone verso la ‘subtropicalizzazione’ con caldo in aumento e bel tempo: i dettagli

Stabilità e bel tempo in larga parte del nostro Paese

Le condizioni meteo sulla nostra Penisola appaiono in larga parte stabili e asciutte anche nella giornata odierna, con cieli perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi grazie agli effetti di un promontorio anticiclonico di stampo subtropicale sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, rimanendo mediamente oltre la media di riferimento.

Qualche temporale sull’estremo nordest

Si evidenzia comunque qualche nota di maltempo sull’estremo nordest in queste ore, dove si attivano piogge e temporali localmente anche intensi per l’intrusione di correnti più fresche di natura atlantica proveniente da un flusso perturbato presente appena oltralpe. Instabilità residuale interesserà in serata il Friuli Venezia Giulia in un contesto comunque in miglioramento con fenomeni in attenuazione, seppur con temporali ancora plausibili.

Avvio di settimana generalmente stabile e asciutto

Un ulteriore rafforzamento dell’Anticiclone afroazzorriano si registrerà nel corso dei prossimi giorni e, di conseguenza, per l’avvio della settimana subentrante. Tale evoluzione si tradurrà in un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo che a quel punto resteranno stabili e asciutte ovunque, oltre che accompagnate da cieli sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Non si prevedono eccezioni, con temperature che non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi.

Temperature in ulteriore aumento da metà settimana

A partire dalla metà della settimana subentrante si assisterà ad una ‘subtropicalizzazione’ dell’Anticiclone, con l’affondo di una goccia fredda al largo delle coste portoghesi che innescherà giocoforza la risalita di correnti roventi dal continente africano. Mentre le condizioni meteo continueranno a mantenersi generalmente stabili e asciutte (fatta salva qualche eccezione sul settore alpino plausibili a partire da giovedì 12 giugno), le temperature subiranno un ulteriore aumento, aggravando l’anomalia termica positiva di questi giorni.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni