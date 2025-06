Meteo – Stabilità dominante, ma con qualche nota di maltempo in atto e in arrivo anche nelle prossime ore

Instabilità in atto sull’estremo nord

Nella giornata odierna qualche eccezione di maltempo continua ad attivarsi sulle aree più settentrionali dello stivale, e più specificamente sull’estremo nordest, per alcune aree del quale la Protezione Civile aveva già ieri diffuso un’allerta, con l’attivazione di piogge e temporali localmente anche intensi e innescati dall’infiltrazione di correnti più fresche e instabili di natura atlantica sul Mediterraneo centrale.

Stabilità e bel tempo altrove

Su tutto il resto del Paese regnano condizioni meteo di generale stabilità e bel tempo, grazie agli effetti di un campo di Alta pressione di matrice afroazzorriana che assicura cieli perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Il clima appare inoltre pienamente estivo, con temperature che in questo contesto non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, attestandosi pertanto ancora mediamente oltre la media di riferimento.

Prossime ore contrassegnate dalla stabilità e dal bel tempo, ma con qualche eccezione sempre presente

Le prossime ore saranno in linea di massima caratterizzate da condizioni meteo generalmente stabili e asciutte sul nostro Paese, con l’Anticiclone afroazzorriano ancora protagonista; stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, tuttavia, non è possibile escludere qualche nota di maltempo insistente in particolare su alcune aree del nordest, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Instabilità residua in Friuli Venezia Giulia

Instabilità residuale interesserà in particolar modo il Friuli Venezia Giulia, con rovesci o addirittura temporali mediamente in attenuazione in serata. Le temperature, in questo contesto, sulla nostra Penisola confermeranno di base i valori registrati già nelle precedenti 24 ore, rimanendo al di sopra della media di riferimento con clima che risulterà di conseguenza pienamente estivo.

