Meteo – Sprint dell’Estate, avvio di settimana con stabilità totale e temperature oltre la media: i dettagli

Stabilità quasi generale in Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano ancora una volta in larga parte stabili e asciutte grazie agli effetti predominanti dell’Anticiclone afroazzorriano che si estende su tutto il bacino del Mediterraneo centro-occidentale, assicurando peraltro un clima tipicamente estivo sullo stivale: le temperature, infatti, appaiono mediamente oltre la media di riferimento. Tuttavia, qualche nota di maltempo si registra comunque sul nostro Paese, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Qualche nota di maltempo sulle aree più settentrionali del Paese, allerta della Protezione Civile

Qualche nota di maltempo si aziona soprattutto nel corso di questo pomeriggio sulle aree più settentrionali dello stivale e più specificamente sull’estremo nordest, che risente dell’infiltrazione di correnti più fresche pilotate da un flusso atlantico presente appena oltralpe. Non a caso la Protezione Civile aveva già diffuso ieri un’allerta per alcune di queste aree, con le piogge e i temporali che, localmente, sono risultati in effetti intensi.

Prossime ore con instabilità residuale in Friuli Venezia Giulia

Nonostante un miglioramento delle condizioni meteo ulteriore sia previsto nel corso delle prossime ore sulla nostra Penisola, instabilità residuale continuerà a coinvolgere con tutta probabilità il Friuli Venezia Giulia, seppur con fenomeni in attenuazione. Non è comunque esclusa occasionale attività elettrica, mentre le temperature non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Dominio totale di stabilità e bel tempo per avvio di settimana

Predominio totale di stabilità e bel tempo per avvio di settimana prossima sul nostro Paese grazie ad un ulteriore rafforzamento dell’Anticiclone afroazzorriano che assicurerà l’assoluta assenza di piogge e temporali su tutto il territorio nazionale. I cieli risulteranno peraltro pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, mentre le temperature non sembrano subire significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi, rimanendo pertanto oltre la media di riferimento.

