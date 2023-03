Meteo – Aprile parte con il maltempo con piogge, possibili temporali e calo delle temperature: la tendenza

Condizioni di tempo perlopiù stabile al centro-sud, peggiora al nord

Un fronte di maltempo innescato dalla discesa di una saccatura depressionaria di natura artica sta determinando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo in queste ore sulla nostra Penisola, dopo i rovesci che hanno già imperversato parte del settentrione quest’oggi. Piogge si estendono infatti su buona parte del nord Italia e con parziale interessamento anche del centro nella regione della Toscana. Prevista un’ulteriore espansione del maltempo nelle prossime ore, con calo termico sulle regioni settentrionali e temperature (ancora) stazionarie al centro-sud.

Si apre una fase di maltempo per il Paese

Con la giornata odierna si apre una fase di maltempo di stampo peraltro anche prettamente invernale per la nostra Penisola, con la neve che arriverà a scendere a quote talvolta anche piuttosto basse ad inizio della settimana subentrante (scopri dove) e con le correnti artiche pertanto approfitteranno di un momento di debolezza dell’Anticiclone portando un generale calo delle temperature. Tempo che si profila migliorare ovunque solo a partire da mercoledì 29 marzo, come vedremo nel prossimo paragrafo.

L’Alta pressione torna in auge da mercoledì

L’Anticiclone afroazzorriano tornerà ad espandersi verso la nostra Penisola a partire dalla giornata di mercoledì 29 marzo, quando le condizioni meteo torneranno a risultare generalmente stabili e asciutte, stando anche a quanto prospettano attualmente i principali centri di calcolo. Anche tale fase anticiclonica potrebbe tuttavia risultare breve, in quanto già dall’inizio di aprile un nuovo peggioramento potrà investire lo stivale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Inizio di aprile col ritorno del maltempo?

Stando all’attuale tendenza stilata dalle proiezioni modellistiche dei principali centri di calcolo sembrerebbe che per i primi di aprile il maltempo possa tornare ad imperversare sul nostro Paese a causa di un nuovo impulso instabile dovuto all’affondo di una saccatura depressionaria sul Mediterraneo centrale. Tale evoluzione assicurerebbe piogge, ma anche possibili temporali e calo delle temperature generale in praticamente l’intera Penisola. Data la distanza temporale si tratta tuttavia di una tendenza ancora soggetta ad importanti variazioni: vi invitiamo di conseguenza a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.