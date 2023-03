Meteo – Inverno, ultimo atto ad inizio settimana con piogge e nevicate a quote relativamente basse: i dettagli

Tempo torna instabile al nord, meglio al centro-sud

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono tornate mediamente instabili al settentrione, a causa dell’arretramento di un campo di Alta pressione afroazzorriana che ha favorito l’ingresso di correnti artiche sul Mediterraneo centrale, con rovesci in azionamento, nevosi in montagna e pertanto su Alpi e Prealpi. Tempo che si presenta invece migliore al centro-sud, con cieli peraltro perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi.

Ulteriore peggioramento in arrivo nelle prossime ore

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appariranno in ulteriore peggioramento, con il maltempo destinato ad estendersi su buona parte del nord, coinvolgendo parzialmente anche alcuni dei settori centrali (scopri quali), il tutto in un contesto climatico che sembra non subire eccessive variazioni, con temperature che risulteranno in diminuzione al più al settentrione, il primo a risentire dell’avvento di correnti più fredde di natura artica.

Si apre fase instabile e pienamente invernale; l’ultima, con tutta probabilità

Le correnti più fredde e instabili di matrice artica approfitteranno di questo momento di debolezza dell’Alta pressione portando una fase di maltempo di stampo prettamente invernale, con tutta probabilità l’ultima di questo inverno. Stando infatti a quanto prospettano anche i principali centri di calcolo, piogge e occasionali temporali si susseguiranno nei prossimi giorni soprattutto sul territorio peninsulare e soprattutto sul versante tirrenico, con neve principalmente a quote di montagna e, talvolta, anche più in basso, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Neve fino a quote collinari in Abruzzo e Molise, bassa montagna nelle Marche meridionali tra la notte e il mattino di martedì

Tra la notte e il mattino di martedì 28 marzo la quota neve potrebbe subire un ulteriore abbassamento su alcuni dei settori centrali e in particolare nelle zone interne di Abruzzo, Molise, ma anche Marche meridionali, dove i rovesci nevosi potrebbero fare la loro apparizione fin sui 400/700 metri, dipendentemente dai settori di riferimento. L’inizio di settimana vedrà peraltro un miglioramento al settentrione, con schiarite più o meno ampie e clima più fresco: l’instabilità a quel punto si concentrerà maggiormente al centro-sud peninsulare, con temperature comunque in calo.

