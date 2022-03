METEO – Aria ARTICA verso l’ITALIA anche nella prossima settimana, ma con possibile interazione con l’Atlantico

Infiltrazioni umide portano nuvolosità in transito

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Un promontorio di alta pressione si estende dall’Europa centro occidentale fino al Mare del Nord e separa due saccature depressionarie, una che dalla Groenlandia si estende in Atlantico e l’altra che dal minimo ad est della Scandinavia si estende verso l’Europa centro-orientale. La Penisola Italiana continua ad essere interessate da fredde correnti settentrionali che mantengono un clima invernale, ma da nord-ovest arrivano infiltrazioni umide che portano nuvolosità in transito e con possibile pioviggine su Isole Maggiori e regioni tirreniche.

Prima aria fredda in arrivo domani con approfondimento di un minimo sul Tirreno

La presenza dell’alta pressione alle alte latitudini con massimi di pressione al suolo sulla Scandinavia, condurrà aria fredda di estrazione artica proveniente dalla Russia verso il Mediterraneo centrale. Già nella giornata di domani aria fredda inizierà ad entrare sul Mediterraneo, approfondendo un minimo sul Tirreno che dal Mar Ligure muoverà verso sud-est. Nella mattinata avremo infatti piogge sparse tra Liguria, Toscana ed Emilia Romagna, con fenomeni localmente anche intensi. Nella seconda parte della giornata il maltempo si sposterà invece sulla Sardegna e le regioni centrali e in parte al Sud. Piogge e temporali interesseranno quindi queste regioni, con neve in Appennino in progressivo calo entro sera/notte fin verso i 400-500 metri.

Maltempo invernale in Italia nel primo weekend di marzo

I principali modelli continuano a confermare per il primo weekend del mese di marzo l’arrivo di un nucleo di aria artica sulla Penisola Italiana, con il modello GFS che si è allineato per una traiettoria del nucleo freddo sull’Italia centrale. Questo porterà un generale calo termico nel fine settimana su tutta la Penisola Italiana, con temperature anche di 6-8 gradi al di sotto della media del periodo. Le regioni meridionali e quelle adriatiche saranno interessate anche da un forte maltempo di stampo invernale, con piogge e temporali e neve che scenderà fino alla bassa collina sull’Appennino centrale e quota neve lievemente più alta procedendo verso sud, fino agli 800-1000 metri tra Calabria e Sicilia. Non si escludono fiocchi fino in pianura nella giornata di domenica tra Abruzzo, Marche e Umbria orientale. Vediamo di seguito cosa ci attende dal punto di vista meteo per la prossima settimana.

