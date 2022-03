METEO WEEKEND – MALTEMPO INVERNALE con NEVE anche a bassa quota per l’arrivo di un nucleo ARTICO. Vediamo dove

Qualche pioggia in arrivo nella giornata odierna

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede l’anticiclone delle Azzorre posizionato nella sua sede naturale ed un campo di alta pressione tra Mare del Nord e Scandinavia. Sul Mediterraneo troviamo invece un campo di pressioni livellate, dove scorrono fredde correnti settentrionali e con l’arrivo anche di qualche impulso atlantico da Nord-Ovest. L’interazione tra le due masse d’aria porterà molta nuvolosità in transito nella giornata odierna specie sulle regioni centro-meridionali ed anche su Liguria ed Emilia Romagna, con possibili deboli fenomeni sulle Isole Maggiori e i settori tirrenici.

Minimo in scorrimento sul Tirreno nella giornata di domani

Il campo di alta pressione presente alle alte latitudini favorirà la discesa di aria fredda di estrazione artica che dall’Europa nord-orientale si dirigerà verso il Mediterraneo. Già nella giornata di domani l’aria fredda inizierà a fare il suo ingresso sul Mediterraneo centrale, approfondendo un minimo di pressione al suolo sul Tirreno. Questo porterà nella mattinata precipitazioni sparse, localmente anche intense su Liguria, Toscana ed Emilia Romagna, e poi nella seconda parte della giornata il maltempo andrà ad interessare le regioni centrali, la Sardegna e parte del Sud. Maltempo che porterà anche nevicate in Appennino, con quota neve in progressivo calo fino a quote collinari entro la notte.

Maltempo invernale nel weekend specie al Centro-Sud

Gli ultimi aggiornamento dei principali modelli confermano per il primo weekend del mese di marzo un nucleo di aria artica portarsi sul Mediterraneo centrale. Questo porterà maltempo invernale sulla Penisola Italiana, con le precipitazioni che dovrebbero interessare soprattutto il Sud e le regioni adriatiche, con neve fino a quote collinari su regioni centrali ed anche tra Molise e Campania, più in alto al Sud sino a 900-1200 metri tra Calabria e Sicilia. Sull’Appennino centrale potremo avere localmente delle nevicate anche abbondanti, specie su Maiella e Gran Sasso. Non si escludono fiocchi fino in pianura soprattutto nella serata di domenica tra Umbria orientale e zone interne di Marche e Abruzzo. Più asciutto invece al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, dove troveremo anche ampi spazi di sereno. Temperature che durante il weekend subiranno una nuova diminuzione su tutte le regioni, con valori anche di 4-6 gradi al sotto delle medie del periodo. Di seguito diamo uno sguardo anche a cosa potrebbe aspettarci nella prossima settimana.

