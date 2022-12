Meteo – Aria fredda in estensione a parte d’Italia, attese gelate estese al nord

Meteo ancora instabile al centro-sud, ma in miglioramento

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Condizioni meteo dinamiche sull’Italia, interessata da una circolazione instabile. Tuttavia, l’allontanamento della ciclogenesi giunta ieri sull’Italia verso l’est Europa, favorirà un parziale miglioramento del tempo sulle regioni centro-meridionali. Nubi che infatti si alterneranno ad ampie schiarite, anche se non si escludono residui acquazzoni sulle regioni tirreniche e Salento. Ulteriore miglioramento dalla sera quando i fenomeni tenderanno a riassorbirsi su gran parte del centro-sud Italia, fatta eccezione per Sicilia e Calabria tirrenica.

Aria fredda in arrivo sul nord Italia, quota neve in brusco calo

Il minimo di bassa pressione che dall’Italia si è portato nelle ultime ore sui Balcani ed a seguire sulla Romania, sta favorendo l’ingresso di correnti fredde artiche dalla porta della Bora. Giornata di domenica che vedrà nel corso del mattino tempo instabile sulle regioni di Nordest e Lombardia orientale, con quota neve mediamente attorno ai 400-600 metri, salvo tra alto veneto e Friuli dove la neve potrà scendere sino ai 200-300 metri. Nel corso delle ore pomeridiane situazione meteo sostanzialmente invariata, ma con quota neve in ulteriore calo sino a 200-300 metri anche sul resto del Nordest. Data l’aria piuttosto fredda in quota, con valori di -28/-30°C a 500 hPa non si escludono rovesci nevosi (grapuel e neve tonda) sino ai settori di pianura laddove i fenomeni risultino più intensi. Graduale miglioramento dalla sera, salvo residui fenomeni nevosi sino a 200-300 metri tra Emilia-Romagna e Veneto. Meteo più stabile al Nordovest.

Attese gelate al mattino sulla Pianura Padana e zone interne del centro

L’aria fredda in arrivo dalla prossima notte provocherà anche un sensibile calo delle temperature, favorendo le prime gelate di stagione. Giornata odierna che ha fatto registrare già le prime gelate sulla Pianura Padana occidentale, grazie ai cieli sereni della notte; i valori del primo mattino sono stati infatti compresi tra gli 0°C del piacentino ed i -3/-4°C tra alessandrino ed astigiano. Deboli gelate anche in città come Torino e Milano, specie nelle aree più periferiche. Nubi in diradamento con meteo in miglioramento nella giornata di lunedì, favoriranno un raffreddamento radiativo nei bassi strati anche sul resto del nord. Mattina di lunedì 12 dicembre che vedrà infatti gelate diffuse sulla Pianura Padana con valori mediamente tra 0 e -3°C, ma con punte anche di -5/-6°C tra Emilia, basso Piemonte e pavese. Gelate domani attese anche su parte del centro, in particolare tra Toscana ed Umbria con minime attese fino a -1/-3°C nelle aree vallive. Gelate diffuse al nord anche per la mattina di martedì 13 dicembre, mentre l’arrivo delle nubi determinerà un aumento termico sulle regioni centrali.

Calo termico anche sul resto del centro-sud, a seguire tornano le temperature miti

L’aria fredda riuscirà ad estendersi solo a parte del centro Italia, mentre al sud ed Isole il calo termico risulterà meno incisivo. Le temperature, infatti, torneranno vicine alle medie del periodo sul sud Peninsulare, mentre sulle due Isole Maggiori si manterranno al di sopra delle medie del periodo. Parentesi invernale di breve durata, con correnti miti in arrivo già da martedì e valori in deciso aumento nella seconda parte della settimana, fino a portarsi al centro-sud al di sopra delle medie del periodo anche di 10°C sui settori ionici.

