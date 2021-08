METEO – Aria FRESCA in arrivo porta CALO TERMICO ovunque entro mercoledì. TEMPERATURE in calo anche di 7-8°C

Situazione sinottica sull’Europa

Buongiorno e buon inizio settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano. Dopo una settimana di caldo intenso a causa di promontorio di alta pressione africana che dominava il Mediterraneo, le condizioni meteo stanno per cambiare sull’Italia. Dando uno sguardo alla situazione sinottica attuale si può notare l’anticiclone delle Azzorre elevato sull’Oceano Atlantico fino a lambire Groenlandia e Islanda. Una vasta area depressionaria è presente sull’Europa centro-settentrionale e con un cavetto d’onda andrà ad interessare nella giornata odierna le regioni settentrionali d’Italia mentre il Centro-Sud continua ad essere protetto dal campo di alta pressione pressione presente sul Mar Mediterraneo.

Peggioramento meteo in arrivo con piogge e temporali, vediamo dove

Come abbiamo appena detto, mentre il Centro-Sud continua ad essere protetto dall’alta pressione, sulle regioni settentrionali nella giornata odierna transiterà un cavetto d’onda che porterà un peggioramento delle condizioni meteo. Già in mattinata qualche pioggia e temporale interesserà i settori alpini centrali, poi nella seconda parte della giornata i temporali interesseranno tutte le Alpi centro-orientali con sconfinamenti verso le pianure della Lombardia e del Triveneto. In serata piogge intense e temporali interesseranno il Trentino, il Veneto e il Friuli, con fenomeni anche molto intensi. A seguire, con il fronte freddo che scivola verso est, le condizioni meteo torneranno a migliorare al Nord Italia.

Temporali e acquazzoni al Centro a metà settimana

La saccatura depressionaria, a partire da domani, dopo il transito sulla Penisola Italiana si andrà ad espandere sull’Europa Balcanica e orientale e sull’Italia arriveranno correnti fresche dai quadranti nord-occidentali. L’arrivo di aria molto più fresca rispetto a quella calda già presente porterà instabilità sulle regioni centrali con piogge e temporali sui rilievi appenninici, anche se non mancheranno degli acquazzoni sui restanti settori del Centro, specie tra mercoledì e giovedì. Le correnti fresche dai quadranti nord-occidentali porteranno anche un generale calo delle temperature.

