METEO – TEMPORALI sempre più diffusi e possibile GRANDINE: scatta l’ALLERTA della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, settori alpini di Piemonte e Lombardia e restanti zone pianeggianti del Piemonte settentrionale e della Lombardia occidentale, Triveneto e zone interne della Liguria, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sui settori alpini di Lombardia e Triveneto. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale sensibile diminuzione al Nord e sulle regioni occidentali del Centro peninsulare; valori da elevati a molto elevati su tutte le regioni, specie sulle due Isole maggiori e sui settori adriatici del Paese. Venti: forti dai quadranti occidentali, con locali raffiche di burrasca, su Sardegna, specie settori settentrionali e lungo i crinali dell’Appennino centro-settentrionale, con venti di caduta sui settori adriatici. Mari: tendenti a molto mossi il Mar Ligure, il Mare di Sardegna ed il Tirreno centrale settore ovest. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri .

Nella giornata di domani lunedì 16 agosto dunque l’arretramento dell’Alta pressione dovuto alla spinta dell’ondulazione atlantica verso il nostro Paese, determinerà soprattutto nel pomeriggio condizioni di maltempo più diffuse rispetto a quelle odierne sulle regioni settentrionali e in particolare su Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto. Ad essere colpite soprattutto le aree montane e immediate adiacenze, con possibile ritorno della grandine. Possibili rovesci anche temporaleschi sull’Appennino meridionale (calabrese). I fenomeni saranno inoltre accompagnati da un calo delle temperature. Più stabile altrove e con clima estivo persistente. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

A seguito delle localizzate eccezioni di maltempo che hanno coinvolto in particolare le aree nordorientali del Paese e l’Appennino Lazio-Abruzzese, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola si rivelano generalmente stabili e asciutte. L’Anticiclone africano, caratteristico di tutta questa settimana e responsabile del nuovo record italiano ed europeo a Siracusa, è destinato comunque ad arretrare già da domani lunedì 16 agosto, come vedremo nel presente editoriale.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Lunedì 16 agosto 2021:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Friuli Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia, Bacino del Livenza e del Lemene, Bacino di Levante / Carso

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica

Piemonte: Pianura settentrionale, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige.